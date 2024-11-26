Китайські компанії, корейські чиновники та понад 45 нафтових танкерів. Bloomberg дізнався деталі 15-го пакету санкцій ЄС проти РФ

Європейська комісія в рамках 15-го пакету санкцій проти РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну пропонує включити до списку понад 50 осіб та майже 30 організацій, заморозивши їх активи, пише Bloomberg 25 листопада із посиланням на документи. Заходи вимагають підтримки всіх 27 держав-членів.

Ключові факти

Згідно з документами, Єврокомісія розглядає можливість введення обмежень на додаткові російські нафтові танкери і запровадження санкцій проти китайських фірм, які допомагають Росії у військових діях.

Пропозиції надійшли у той час, коли міністри закордонних справ країн G7 зібралися на зустрічі в Італії.

Згідно з документами, ЄС також запропонував включити до програми санкцій громадянина Китаю, який контролює компанію, яка порушила торговельні обмеження ЄС. У списку є фірма, що базується в Гонконгу, яка постачала російським військовим компаніям заборонені мікроелектронні компоненти.

Пропонується накласти санкції на посадових осіб Міноборони Північної Кореї, які причетні до рішення країни направити війська для надання допомоги Росії.

До списку входять російські військові виробники, а також невелика група китайських фірм, що поставляють їм продукцію, та інші компанії, які, ймовірно, співпрацюють з російськими підприємствами у виробництві ударних безпілотників, а також постачальники ключових компонентів, таких як двигуни.

Новий набір заходів, який все ще може бути змінений, також включає заборону на доступ більш ніж 45 російських нафтових танкерів до європейських портів і послуг, оскільки блок та його союзники працюють над скороченням доходів Москви від продажу нафти та її можливостей обходити цінову межу на російську сиру нафту.

Інші запропоновані санкції вдарять по російських фірмах, що транспортують нафту, а також по численним військовим та керівникам компаній.

ЄС також пропонує торгові обмеження для приблизно трьох десятків субʼєктів, які допомагають Москві отримати заборонені технології, що використовуються в зброї, виявленій в Україні або є необхідними для її створення. Згідно з документами, до цього списку входять фірми з Росії, Сербії, Ірану, Індії, Таїланду, Обʼєднаних Арабських Еміратів, а також Китаю та Гонконгу.

Ще ЄС пропонує механізм, який дозволить центральним депозитаріям цінних паперів ЄС розморозити частину грошових коштів, що зберігаються у них, у звʼязку зі зростанням судових розглядів у Росії.

Контекст

У липні стало відомо, що китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранську модель, розгорнуту в Україні. Це викликало побоювання, що Пекін може наблизитися до надання тієї самої летальної допомоги, про яку застерігали західні чиновники.

Союзники України прагнуть вжити жорстких заходів проти країн, які допомагають РФ, особливо до вступу Дональда Трампа на посаду президента США у січні. Під час своєї кампанії Трамп висловив скептицизм щодо підтримки України та заявив, що може швидко покласти край війні.

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки», які проводять зустріч в Італії у 25-26 листопада пообіцяють вжити заходів проти субʼєктів у Китаї та інших країнах, які підтримують військову машину Росії проти України. Очікується, що союзники по G7 «продовжать чинити суттєвий тиск на доходи Росії від енергоносіїв, металів та інших товарів за допомогою ефективної реалізації існуючих заходів та подальших дій проти «тіньового флоту», писало напередодні агентство Bloomberg.