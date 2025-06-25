Дохід від продажу сирої нафти та нафтопродуктів Саудівської Аравії у квітні знизився до $16,5 млрд, згідно з даними головного статистичного органу країни, пише Bloomberg 25 червня. Це приблизно на 21% менше у річному обчисленні та на 7% менше, ніж у попередньому місяці.

Ключові факти

Ціни на сиру нафту різко впали у квітні, а еталонна нафта марки Brent впала більш ніж на 15% того місяця до чотирирічного мінімуму після того, як президент США Дональд Трамп представив світові торгові мита.

Через кілька годин після цього рішення, ОПЕК+ шокувала трейдерів енергоносіїв, заявивши, що прискорить плани щодо збільшення видобутку нафти, завдавши подвійного удару по ринках.

Інфографіка: Bloomberg

З того часу Brent дещо відновився – зараз торгується близько $68 за барель – оскільки трейдери зважують потенційні загрози постачання через геополітичну напруженість.

Знижені ціни на нафту чинять додатковий тиск на фінанси Саудівської Аравії, оскільки уряд продовжує витрачати великі кошти на стратегію наслідного принца Мухаммеда бін Салмана Vision 2030 і відчуває глибший дефіцит бюджету.

Ціни близько $65 ризикують ще більше розширити дефіцит бюджету та поточного рахунку, а також збільшити потреби у фінансуванні та рівень державного боргу.

Низькі ціни на нафту протягом більш тривалого часу, швидше за все, вимагатимуть поєднання перегляду планів видатків та реалізації заходів фіскальної консолідації.

Контекст

ОПЕК та її союзники, на чолі яких стоїть Саудівська Аравія, мають зустрітися 6 липня, щоб ухвалити рішення про рівні видобутку в серпні. Королівство прагне до того, щоб група продовжила прискорене збільшення постачання на 411 000 барелів на день після аналогічних підвищень у травні, червні та липні, повідомили цього місяця обізнані джерела.