Президент США Дональд Трамп закликав не підвищувати ціни на нафту. Про це він написав у соцмережі Truth Social 23 червня. У понеділок ціни на нафту коливалися, досягнувши пʼятимісячного максимуму після авіаударів США по Ірану.

Ключові факти

«Усі, тримайте ціни на нафту низькими. Я стежу! Ви граєте на руку ворогові. Не робіть цього», – написав президент США.

Так Трамп відреагував на зростання нафтових цін у звʼязку з ударами США та Ізраїлю по Ірану.

Трамп також доручив Міністерству енергетики США «бурити» і заявив, що вимагає виконати наказ негайно.

« Drill, baby, drill »– одна з ключових обіцянок президента США. Згідно з нею Трамп хоче «вивільнити американські енергоносії та випустити на ринок величезні запаси чорного золота», що є у США. Він повторив цю тезу під час промови в Палм-Біч після перемоги над Камалою Гарріс. Виконання обіцянки свідчило б про різкий поворот порівняно з політикою попередника Джо Байдена, який навпаки обмежив видобуток викопного палива у США.

»– одна з ключових обіцянок президента США. Згідно з нею Трамп хоче «вивільнити американські енергоносії та випустити на ринок величезні запаси чорного золота», що є у США. Він повторив цю тезу під час промови в Палм-Біч після перемоги над Камалою Гарріс. Виконання обіцянки свідчило б про різкий поворот порівняно з політикою попередника Джо Байдена, який навпаки обмежив видобуток викопного палива у США. Ціни на нафту коливалися 23 червня, досягнувши максимуму, перш ніж звести нанівець більшу частину зростання, оскільки транзит нафти і газу продовжився на танкерах із Близького Сходу після авіаударів США по Ірану на вихідних.

Фʼючерси на нафту марки Brent зросли на 0,2%, до $77,17 за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 0,2%, до $73,98.

Перед цим ціни на нафту марки Brent і WTI досягли пʼятимісячних максимумів – $81,40 і $78,40 відповідно.

Ціни зросли з початку конфлікту 13 червня на тлі зростаючих побоювань щодо поставок сирої нафти на Близькому Сході, зокрема ризику того, що Іран може вжити заходів у відповідь, перекривши Ормузьку протоку, через яку проходить близько пʼятої частини світових поставок нафти.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час ударів на вихідних він «знищив» основні ядерні обʼєкти Ірану, приєднавшись до ізраїльської операції.

23 червня Ізраїль завдав нових ударів по Ірану, зокрема по Тегерану та іранському ядерному обʼєкту у Фордо, який також став ціллю атаки США.

Іран, який є третім за величиною виробником сирої нафти в ОПЕК, заявив 23 червня, що атака США на його ядерні обʼєкти розширила коло законних цілей для збройних сил.

За даними відстеження суден, щонайменше два супертанкери здійснили розворот біля Ормузької протоки після ударів США по Ірану, оскільки загострення в регіоні, що триває більше тижня, змушує судна робити зупинки або змінювати маршрути. Так, у Перській затоці утворився затор з майже тисячі суден через збої GPS та погрози Ірану перекрити Ормузьку протоку.