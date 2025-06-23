Ціни на нафту обвалилися після ракетного удару Ірану по американській базі в Катарі. Трейдери сприйняли атаку як сигнал до стриманості Тегерана: енергетична інфраструктура регіону наразі не під загрозою, пише FT.
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Деталі
- Нафта марки Brent подешевшала майже на 6% – до $71,1 за барель. Це сталося після того, як Іран завдав удару по авіабазі Аль-Удейд поблизу Дохи, де розміщені 10 000 американських військових. Уряд Катару повідомив, що атаку вдалося відбити.
- Ще вранці сьогодні ціна Brent перевищувала $81 – ринок очікував ударів по нафтових об’єктах або спроби Ірану перекрити Ормузьку протоку, через яку проходить чверть світового морського експорту нафти.
- Американський сорт WTI теж впав нижче $70, втративши все зростання, яке відбулося після нещодавніх ударів Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану.
- Інвестори сприйняли іранську відповідь як спробу уникнути масштабної ескалації. «Це виглядає як сигнал: Іран не планує використовувати нафту як зброю», – вважає Майкл Альфаро, CIO енергетичного хедж-фонду Gallo Partners.
Контекст
Це вже не перший випадок, коли Іран попереджає про атаки. Так було й у 2020 році, коли Тегеран відповідав на вбивство генерала Сулеймані: тоді про обстріли американських баз в Іраку адміністрація Трампа була завчасно проінформована.
Наразі поставки нафти з Близького Сходу залишаються стабільними, попри заклики частини іранської влади перекрити Ормузьку протоку.
Однак ціни на нафту залишаються підвищеними, і це турбує Вашингтон. Дональд Трамп звернувся до американських нафтовиків із закликом негайно наростити видобуток.
Попри гучні заяви, вплив уряду США на обсяги видобутку обмежений: більшість свердловин належать приватним компаніям.
Експерти нагадують: під час президентства Джо Байдена адміністрація залучала стратегічні запаси нафти, щоб знизити ціни, але ефект був не миттєвим. За словами радника Білого дому Боба Макнеллі, найкраща стратегія для стримування цін – запобігти ударам по енергетичних маршрутах у Перській затоці.
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