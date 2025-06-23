Іран пригрозив закрити Ормузьку протоку після ударів США по його ядерних об’єктах . Це загрожує світовій енергетичній безпеці, адже через протоку проходить 20% світових морських постачань нафти. Ціни на нафту вже підскочили до п’ятимісячного максимуму, а ринки реагують панікою. Як це вплине на економічну та геополітичну ситуацію у світі? Головне з розборів WSJ , FT і Reuters

Парламент Ірану проголосував за те, щоб закрити Ормузьку протоку після приєднання США до ізраїльських ударів по ядерних об’єктах Тегерана, пише WSJ. Вища рада національної безпеки Ірану тепер має ухвалити остаточне рішення щодо закриття протоки після бомбардувань США в неділю, 22 червня, додає Reuters із посиланням на іранське Press TV. Це викликало паніку на нафтових ринках і зниження ф’ючерсів на американські акції в неділю, 22 червня.

Два супертанкери Coswisdom Lake і South Loyalty, кожен із яких може перевозити до 2 млн барелів нафти, вже обрали маршрут в обхід Ормузької протоки. Загострення на Близькому Сході посилює ризики для комерційного судноплавства в регіоні.

Тим часом американські військові вже розробляють план дій на випадок, якщо Іран виконає цю погрозу. Ракетні удари та атаки безпілотників Іраном становлять серйозну загрозу для американських баз і об’єктів у регіоні. Деякі експерти також побоюються, що підрозділи Аль-Кудс, які діють як проксі-сили Ірану, можуть атакувати війська США.

Ціна Ормузької протоки для світу

Ормузька протока – вузька смуга води шириною 20 миль, через яку щодня проходить близько 20% світових морських постачань нафти і значна частка обсягів скрапленого природного газу. Цей маршрут є критично важливим для енергопостачання Китаю, автопромисловості та авіаційної галузі США.

Постачання нафти через цю протоку важливі й для авто- та хімічної промисловості й електростанцій у всьому світі та забезпечують паливом нафтовитратну економіку Китаю, коментує WSJ. Ці постачання також впливають на ціни, які сплачують водії у США та пасажири авіакомпаній. Іран неодноразово чинив тиск на танкери під іноземними прапорами в цьому регіоні й час від часу погрожував ширшою блокадою торгівлі в моменти напруги – кроком, який міг би підірвати фінансові ринки й призвести до стрімкого зростання глобальних цін на енергоносії.

Закриття протоки було б «самогубством» для Ірану, казав віцепрезидент США Джей Ді Венс в етері телеканалу NBC. «Уся їхня економіка проходить через Ормузьку протоку», – додав він. Науковий співробітник Німецького інституту міжнародних і безпекових справ Хамідреза Азізі каже, що рішення залежатиме від рівня загрози для режиму: «Стратегічно Іран міг би розглядати короткострокову економічну жертву як важіль впливу. Але водночас це означало б відмову від єдиного джерела глобальних енергетичних доходів і ризик довгострокового удару по його репутації».

Колишній керівник танкерної компанії та аналітик військової розвідки ВМС США Ентоні Герні наголошує: «Щойно [іранці] використають протоку як розмінну монету, вона втрачена». Він попереджає, що повне закриття викликало б швидку військову відповідь США і переросло б у затяжну операцію.

Щодня через Ормузьку протоку проходить близько 20% світових морських поставок нафти Фото Getty Images

П’ятимісячний рекорд

Ціни на нафту досягли п’ятимісячного максимуму після ударів США по ядерних об’єктах Ірану, що збільшило ймовірність атак Тегерана на енергетичну інфраструктуру регіону чи судноплавство в Ормузькій протоці.

Ціна нафти марки Brent підскочила до $81,4 за барель на відкритті торгів у понеділок, 23 червня, в Азії, а згодом опустилася до $78,8 (+2,3% за день). Американський бенчмарк West Texas Intermediate також зріс до $75,5. Ціни вже зросли на близько 14–15% відтоді, як Ізраїль 10 днів тому розпочав свій перший неочікуваний напад на Іран. Вищі ціни на нафту, ймовірно, вплинуть і на інші енергетичні ринки, зокрема на бензин, що може спричинити новий сплеск інфляції у світі.

Іран експортує близько 2 млн барелів нафти на добу, тоді як приблизно 21 млн барелів нафти з Ірану, Іраку, Кувейту, Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ щодня проходять через Ормузьку протоку, зазначає FT. Близько третини світових морських постачань нафти щодня проходить через цю вузьку водну артерію, яка відокремлює Іран від країн затоки. Будь-які атаки на судна в протоці можуть призвести до стрибка цін на енергоносії.

«Було перейдено чітку червону лінію», – зазначив керівник відділу геополітичного аналізу в енергетичній консалтинговій компанії Rystad Хорхе Леон. Він наголосив, що авіаудари на вихідних стали першим випадком прямої атаки США на іранську територію. «У крайньому сценарії, якщо Іран відповість прямими ударами або атакує регіональну нафтову інфраструктуру, ціни на нафту різко злетять, – каже він. – Навіть за відсутності негайної відповіді ринки, ймовірно, закладатимуть у ціни підвищену геополітичну премію за ризик».

Вночі в суботу, 21 червня, США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану, зокрема і в Тегерані Фото Getty Images

Ядерні амбіції Ірану проти Ормузької протоки

Загроза зриву постачання енергоносіїв вже викликала занепокоєння урядів і експертів. Саудівська Аравія й Катар закликали до деескалації, попереджаючи про «катастрофічні наслідки» напруженості в регіоні, пише FT.

Можливі атаки на нафтові родовища союзників США, зокрема Саудівської Аравії й Катару, також посилюють ризики для глобальної енергетичної безпеки. «Представники сил безпеки зазначають, що Ірану було б важко надовго повністю закрити Ормузьку протоку, – каже колишня аналітикиня ЦРУ Хеліма Крофт. – Але багато експертів із безпеки вважають, що Іран має можливість завдати ударів по окремих танкерах і ключових портах за допомогою ракет і мін».

Тривале зростання цін на нафту підживлюватиме інфляцію й стримуватиме зростання світової економіки. «Адміністрації Трампа буде важко поєднати знищення ядерних амбіцій Ірану з уникненням різкого стрибка цін на нафту, що може посилити інфляцію та ослабити економіку США», – заявив FT директор з інвестицій гедж-фонду Gallo Partners Майкл Альфаро, який спеціалізується на енергетиці та промисловості.