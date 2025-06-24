У вівторок, 24 червня, світові акції зросли, а долар продовжив падіння після набуття чинності угоди про припинення вогню, що поклала край 12-денній війні між Іраном та Ізраїлем, пише Reuters . Ціни на нафту впали до майже двотижневих мінімумів на тлі послаблення побоювань щодо перебоїв з постачанням.

Ключові факти

Ціни на нафту впали більш ніж на 3%, до цього в понеділок вони вже впали на 9%, коли Іран зробив символічний удар у відповідь по американській базі, який нічим не закінчився.

впали більш ніж на 3%, до цього в понеділок вони вже впали на 9%, коли Іран зробив символічний удар у відповідь по американській базі, який нічим не закінчився. Оскільки безпосередня загроза життєво важливому судноплавному шляху Ормузької протоки, ймовірно, минула, фʼючерси на американську сиру нафту впали ще на 3,7% до $65,96 за барель, що є найнижчим показником з 11 червня до початку атак Ізраїлю на Іран.

Аналітики стверджують, що ринки тепер вважають, що ризик ескалації минув, і увага ринку, швидше за все, перейде на термін введення мит, що наближається, через два тижні.

Фʼючерси S&P 500 зросли на 0,6%, а фʼючерси Nasdaq – на 0,9%. Фʼючерси Eurostoxx 50 підскочили на 1,5%, а фʼючерси FTSE – на 0,4%.

Найширший індекс MSCI з акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії підскочив на 2,2%, в той час як японський Nikkei виріс на 1,3%.

Китайські «Блакитні фішки» виросли на 1,2%, а індекс Гонконгу Hang Seng виріс на 1,8%.

Новини про припинення вогню змусили долар продовжити нічний відступ і впасти на 0,5% до 145,43 єн, відскочивши від шеститижневого максимуму 148 єн за ніч. Євро зріс на 0,2% до $1,1603 у вівторок, додавши 0,5% за ніч. Єна та євро виграли від падіння цін на нафту, оскільки і ЄС, і Японія значною мірою залежать від імпорту нафти та скрапленого природного газу, тоді як США є їх нетто-експортером.

продовжити нічний відступ і впасти на 0,5% до 145,43 єн, відскочивши від шеститижневого максимуму 148 єн за ніч. Євро зріс на 0,2% до $1,1603 у вівторок, додавши 0,5% за ніч. Єна та євро виграли від падіння цін на нафту, оскільки і ЄС, і Японія значною мірою залежать від імпорту нафти та скрапленого природного газу, тоді як США є їх нетто-експортером. 24 червня ціни на золото впали майже до двотижневого мінімуму, через зниження попиту на активи-притулки. Спотові ціни на золото знизилися на 0,9% до $3338,39 за унцію після того, як раніше під час сесії досягли найнижчого рівня з 11 червня. Фʼючерси на золото у США впали на 1,2% до $3352,60.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про припинення вогню, перемирʼя вже набуло чинності і триватиме «вічно». Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль погодився на запропоноване США припинення вогню з Іраном.

Очікується, що припинення вогню здійснюватиметься поетапно протягом наступних 24 годин. Іран припинить вогонь на 12 годин, а потім Ізраїль зробить те саме ще на 12 годин, це було ідеєю Трампа, щоб заспокоїти ізраїльські побоювання щодо того, що Іран не виконає своєї частини угоди.

Дипломат, поінформований про переговори, повідомив NBC News, що Трамп і віце-президент Джей Ді Венс виступили посередниками в угоді за сприяння вищих керівників Катару, які передали Ірану пропозицію про перемирʼя. Високопоставлений представник Білого дому заявив, що Трамп переконав Нетаньягу погодитись на припинення вогню.