Дональд Трамп, Камала Гарріс, Ілон Маск та інші. Time оголосив претендентів на звання людини року

Журнал Time оголосив шорт-лист із 10 претендентів на звання людини 2024 року, йдеться у повідомленні видання 9 грудня. До списку увійшли обраний президент США Дональд Трамп, чинна віце-президентка Камала Гарріс, мільярдер Ілон Маск та інші. Людину року буде названо у четвер, 12 грудня.

Претенденти на звання людини 2024 року за версією Time

Віце-президент США, кандидатка від Демократичної партії на виборах президента США Камала Гарріс. Гарріс разом із Джо Байденом раніше була на обкладинці «Людини року» 2020, коли їхній дует переміг Дональда Трампа та колишнього віце-президента Майка Пенса. Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Раніше вона входила до списку найвпливовіших людей Time 100 у 2013 році і була одним із фіналістів у номінації «Людина року» в 2011-му. Бізнесмен Ілон Маск. Був названий людиною року за версією Time у 2021 році. Але 2024-й став знаковим роком, коли Маск – найбагатша людина у світі, за версією Forbes, – увійшов у світ політики. Вдова Олексія Навального Юлія Навальна. Вона також увійшла до списку 100 найвпливовіших людей Time 2024 року. Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Видання відзначає його як «одного із найвпливовіших і суперечливих світових лідерів цього року». Він був у списку Time 100 у 2019-му. Голова Федеральної резервної системи США Джером Павелл. Він двічі потрапляв до списку Time 100 – у 2019 та 2020 роках – і був у шорт-листі на звання «Людина року» у 2023-му. Подкастер Джо Роган. Видання називає його суперечливою постаттю, що зіткнулася з негативною реакцією за поширення дезінформації про COVID-19 у своєму шоу та використання расових образ у минулому. Роган увійшов до списку найвпливовіших людей Time 100 у 2022 році. Президент Мексики Клаудія Шейнбаум. Вона є першою в історії країни жінкою-президентом. Шейнбаум також включена до списку Time 100 Climate цього року. Обраний президент США Дональд Трамп. Раніше він уже був названий «Людиною року» за версією журналу Time 2016, коли він уперше виграв президентські вибори. Генеральний директор Meta Марк Цукерберг. Він потрапив до списку Time 100 AI у 2024 році і був названий Людиною року за версією Time у 2010-му, коли Facebook перевищив пів мільярда користувачів.

Камала Гарріс Фото Getty Images Кейт Міддлтон Фото Getty Images Ілон Маск Фото Getty Images Юлія Навальна Фото Getty Images Беньямін Нетаньягу Фото Getty Images Джером Павелл Фото Getty Images Джо Роган Фото Getty Images Клаудія Шейнбаум Фото Getty Images Дональд Трамп Фото Getty Images Марк Цукерберг Фото Getty Images Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

З 1927 року Time називає людину, групу або концепцію, які справили найбільший вплив – добрий чи поганий – на світ за попередні 12 місяців.

У 2023-му видання вибрало поп-зірку Тейлор Свіфт Людиною року. Президент України Володимир Зеленський та «український дух» були відзначені у 2022 році, мільярдер Ілон Маск – у 2021-му.