Податкова заявила про скорочення кількості перевірок бізнесу у серпні на третину

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

У серпні кількість фактичних перевірок, проведених Державною податковою службою України, зменшилася майже на третину порівняно з липнем. Про це повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух 2 вересня.

  • Зазначається, що в липні було проведено понад 3600 перевірок, а у серпні їхня кількість скоротилася до 2300. 
  • За словами Карнаух, служба переходить до ризик-орієнтованого підходу, зосереджуючи увагу на суб’єктах із високою ймовірністю порушень, зокрема тих, що працюють із підакцизними товарами. 
  • «Перевіряємо лише там, де дійсно є найбільші ризики та висока ймовірність порушень. Перевірки також не скасовані для тих субʼєктів, які займаються обігом підакцизних товарів. Визначили близько 80 ризиків. Податкова – не каральний орган, а партнер для бізнесу», – заявила Карнаух.

Контекст 

У липні РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу, що стало другою спробою влади зменшити тиск на підприємців. 

Раніше, у січні 2024 року, подібний мораторій діяв три місяці та стосувався перевірок з боку Офісу генпрокурора, ДБР, БЕБ, СБУ та Нацполіції. 

Цього разу обмеження розширили: крім силових структур, перевірки обмежили для податкової служби та інших контролюючих органів. Виняток зробили для бізнесу, пов’язаного з підакцизною продукцією, де перевірки збереглися. Чи відчули підприємці полегшення та які органи викликають найбільше скарг – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

