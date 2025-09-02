У серпні кількість фактичних перевірок, проведених Державною податковою службою України, зменшилася майже на третину порівняно з липнем. Про це повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух 2 вересня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Зазначається, що в липні було проведено понад 3600 перевірок, а у серпні їхня кількість скоротилася до 2300.
- За словами Карнаух, служба переходить до ризик-орієнтованого підходу, зосереджуючи увагу на суб’єктах із високою ймовірністю порушень, зокрема тих, що працюють із підакцизними товарами.
- «Перевіряємо лише там, де дійсно є найбільші ризики та висока ймовірність порушень. Перевірки також не скасовані для тих субʼєктів, які займаються обігом підакцизних товарів. Визначили близько 80 ризиків. Податкова – не каральний орган, а партнер для бізнесу», – заявила Карнаух.
Контекст
У липні РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу, що стало другою спробою влади зменшити тиск на підприємців.
Раніше, у січні 2024 року, подібний мораторій діяв три місяці та стосувався перевірок з боку Офісу генпрокурора, ДБР, БЕБ, СБУ та Нацполіції.
Цього разу обмеження розширили: крім силових структур, перевірки обмежили для податкової служби та інших контролюючих органів. Виняток зробили для бізнесу, пов’язаного з підакцизною продукцією, де перевірки збереглися. Чи відчули підприємці полегшення та які органи викликають найбільше скарг – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.