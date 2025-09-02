У серпні кількість фактичних перевірок, проведених Державною податковою службою України, зменшилася майже на третину порівняно з липнем. Про це повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух 2 вересня.

Деталі

Зазначається, що в липні було проведено понад 3600 перевірок, а у серпні їхня кількість скоротилася до 2300.

За словами Карнаух, служба переходить до ризик-орієнтованого підходу, зосереджуючи увагу на суб’єктах із високою ймовірністю порушень, зокрема тих, що працюють із підакцизними товарами.

«Перевіряємо лише там, де дійсно є найбільші ризики та висока ймовірність порушень. Перевірки також не скасовані для тих субʼєктів, які займаються обігом підакцизних товарів. Визначили близько 80 ризиків. Податкова – не каральний орган, а партнер для бізнесу», – заявила Карнаух.

Контекст

У липні РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу, що стало другою спробою влади зменшити тиск на підприємців.

Раніше, у січні 2024 року, подібний мораторій діяв три місяці та стосувався перевірок з боку Офісу генпрокурора, ДБР, БЕБ, СБУ та Нацполіції.

Цього разу обмеження розширили: крім силових структур, перевірки обмежили для податкової служби та інших контролюючих органів. Виняток зробили для бізнесу, пов’язаного з підакцизною продукцією, де перевірки збереглися. Чи відчули підприємці полегшення та які органи викликають найбільше скарг – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.