Dragon Capital, одна з провідних компаній з інвестування в приватний капітал в Україні, рік тому заснувала фонд прямих інвестицій Rebuild Ukraine Fund LP (REBUF), вклавши в нього власні €20 млн. Перше закриття фонду заплановане на вересень 2025 року. Про це повідомив керуючий директор та голова відділу прямих інвестицій Dragon Capital Андрій Носок, пише «Інтерфакс-Україна».

Деталі

«Ми значно просунулися у залученні коштів для REBUF. Фонд отримав підтримку від міжнародних фінансових інституцій та організацій розвитку. Очікуємо перше закриття у вересні», – зазначив він.

Носок наголосив, що Dragon Capital має 25-річний досвід інвестування в приватний капітал в Україні, зокрема з 2010 року керує фондами прямих інвестицій. REBUF є третім фондом компанії, який продовжує стратегію попередніх.

«Це універсальний фонд із фокусом на різні сектори: споживчі товари та послуги, охорона здоров’я, фармацевтика, фінансові технології, будівельні матеріали тощо. Ми зосереджуємося переважно на малих і середніх підприємствах (МСП) – недооціненому сегменті ринку», – пояснив Носок.

За його словами, МСП з оборотом до €50 млн формують значну частку української економіки та є ключовими роботодавцями. Проте вони мають обмежений доступ до капіталу від міжнародних фінансових інституцій (МФІ) та організацій (МФО) через невідповідність їхнім критеріям, а також до банківського фінансування через недостатню прозорість і рівень корпоративного управління.

«Ми інвестуємо власний капітал і продовжуємо вкладати в Україну з літа 2022 року. Це дає нашим партнерам впевненість у нашій стратегії», – додав Носок.

За даними презентації, цільовий розмір REBUF становить €200-250 млн, а розмір інвестицій у компанії – €7-30 млн.

Контекст

4 липня Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив виділення €25 млн для REBUF.

Dragon Capital – провідна інвестиційна група в Україні, що працює у сфері інвестиційно-банківських послуг, брокерських операцій, прямих інвестицій та управління активами. Заснована у 2000 році в Києві, компанія, за словами її керівника Томаша Фіали, інвестувала в Україну близько €700 млн з 2015 по 2021 рік (без урахування реінвестицій) і планує вкласти €100 млн у 2025 році. Наразі портфель групи включає майже 50 компаній та проєктів у сфері нерухомості.

Крім того, ЄБРР та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) планують інвестувати €60 млн і €40 млн відповідно в новий Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I із цільовим розміром €350 млн. Проєкт перебуває на стадії оцінки в ЄІБ, а рада директорів ЄБРР розгляне його 24 вересня 2025 року.