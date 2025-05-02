Роль Фіали, кредити Dragon Capital та акції Журжія. Forbes Ukraine розібрав можливу структуру угоди Ярославського та Kasta

Угода з продажу Kasta інвесткомпанії DCH Олександра Ярославського могла відбутися ще рік тому, ідеться у тексті Forbes Ukraine з посиланням на кіпрські реєстри та співрозмовників на ринку.

Ключові факти

Dragon Capital фактично належав мажоритарний пакет акцій у Kasta, сказали Forbes два співрозмовники на ринку, які спілкувалися анонімно через чутливість питання. Це частково підтверджує і кіпрський реєстр. У 2017-му Dragon Capital отримав частину акцій материнської структури Kasta. В українських реєстрах це не відображалося.

Засновник Kasta Андрій Логвін та керівний директор напряму прямих інвестицій Dragon Capital Євген Баранов заперечили, що Dragon Capital мав частку в Kasta. За словами Баранова, фонд надавав лише кредити, які були погашені у 2024-му.

Угода Dragon з продажу Kasta Ярославському укладена не зараз, а рік-півтора тому, сказав співрозмовник на ринку ритейлу. Це частково підтверджує і кіпрський реєстр.

Крім «дочки» DCH Олександра Ярославського, спільний контроль над Kasta буде у ТОВ «Консалт Система», що належить топменеджеру DCH Артему Александрову, і кіпрської Redinfine Consultants, згідно з рішенням АМКУ. Redinfine Consultants належала Логвіну, але у травні 2024-го її співвласником став Артем Александров, той самий топменеджер DCH.

Частка в Kasta після угоди з DCH залишиться також у міноритарія – засновника Inzhur Андрій Журжій. Він отримав акції Kasta у 2023-му, свідчить кіпрський реєстр. У коментарі Forbes він підтвердив це, не називаючи розмір частки.

Детальніше суму угоди та перспективи — у тексті Forbes Ukraine.

Контекст

Інвесткомпанія DCH Олександра Ярославського 1 травня отримала дозвіл Антимонопольного комітету (АМКУ) на те щоб стати мажоритарним власником маркетплейсу Kasta. Точна частка та сума угоди не розголошується. Перемовини з DCH стартували ще у 2023-му, розповів Логвін.

Kasta асоціювалася з компанією Dragon Capital Томаша Фіали, яка вважалась ключовим співвласником бізнесу Логвіна. Сторони заперечують, що Dragon була акціонером.

Причина такої заплутаності у структурі власності Kasta – значна кількість боргових зобовʼязань компанії. За останні десять років вона двічі була на межі банкрутства. Уперше – у 2014-му, коли польська Allegro Group вийшла з компанії, а її інвестиції конвертувалися у борг. Удруге – у 2022-му, коли продажі компанії упали й зірвалася угода з великим міжнародним гравцем, розповідав Логвін Forbes Ukraine у 2024-му. В обох випадках плече компанії підставили кредитори. Одним із них була Dragon Capital.

У 2023-му Kasta посіла 13-е місце у рейтингу 30 найбільших продавців в уанеті від Forbes Ukraine. Виторг ТОВ «Каста Груп» у 2024-му – 9,5 млн грн. Збиток – 117,6 млн грн. За словами Логвіна, оборот Kasta – понад 3 млрд грн.