Покупкою «Північного потоку–2» цікавиться американський інвестор – WSJ

Американський інвестор Стівен Лінч звернувся до уряду США з проханням дозволити йому брати участь у торгах із купівлі газопроводу «Північний потік–2», коли його буде виставлено на продаж, пише The Wall Street Journal . Інвестор стверджує, що угода щодо російського трубопроводу послужить довгостроковим інтересам США.

Ключові факти

За даними видання, у лютому 2024-го Лінч запросив дозвіл міністерства фінансів США, який дозволить йому вести переговори із субʼєктами, які перебувають під санкціями.

У листі Лінча Мінʼюсту США йдеться про те, що в січні 2025 року в процесі банкрутства оператора «Північного потоку» настане термін для реструктуризації боргу компанії або її ліквідації. Він стверджує, що після завершення війни і у Росії, і у її колишніх клієнтів у Європі «виникне спокуса включити трубопровід незалежно від того, кому він належить».

Він начебто сказав офіційним особам і законодавцям США, що американське володіння газопроводом стане важелем впливу на будь-які мирні переговори з Росією, щоб припинити війну в Україні та служити довгостроковим інтересам США.

За словами джерел, він вважає, що може купити оператора, оціненого приблизно в $11 млрд, за копійки. Багато інвесторів, на його думку, не братимуть участі в торгах через геополітику, а інші претенденти не відповідатимуть інтересам США.

57-річний Лінч прожив близько 20 років у Москві, WSJ описує його як бізнесмена, який успішно купував російські активи дешево і заробив собі репутацію одного з небагатьох американських інвесторів, здатних орієнтуватися в складних ділових і політичних умовах. Зокрема, 2022 року Мінфін США дав йому дозвіл на купівлю швейцарської «дочки» Сбербанку після введення санкцій проти материнської компанії.

Контекст

«Північний потік» і «Північний потік – 2», кожен з яких складається з двох труб, були побудовані російським «Газпромом» для перекачування 110 млрд кубометрів природного газу на рік до Німеччини дном Балтійського моря.

«Північний потік» простоював з кінця серпня 2022 року, коли його закрили на технічне обслуговування, але так і не відновив роботу, оскільки Росія та Захід сперечалися про обслуговування насосної турбіни в умовах західних санкцій.

Будівництво аналогічного за розміром «Північного потоку – 2» було завершено у вересні 2021 року, оскільки напруженість у відносинах із Росією зростала, і у нього виникли проблеми, бо регулювальні органи Німеччини відмовилися його сертифікувати. Потім Берлін заморозив проєкт за кілька днів до початку війни.

У вересні 2022 року на трьох трубах сталися витоки внаслідок вибухів, одна з труб «Північного потоку – 2» залишилася цілою.

Різке зростання напруженості між Москвою та Заходом через російське вторгнення в Україну на той час уже призвело до зупинки «Північного потоку» і завадило запуску другого газопроводу, який Вашингтон і Київ критикують за посилення залежності Німеччини від Росії.