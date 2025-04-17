Росія знову бʼє по енергетиці. Дрони атакували об’єкт ДТЕК на Дніпропетровщині

Вранці через атаку ворожих дронів постраждав виробничий майданчик ДТЕК у Дніпропетровській області, повідомила пресслужба компанії 17 квітня.

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Об’єкт зазнав значних пошкоджень, зокрема будівлі та обладнання. Зазначається, що жоден із працівників не постраждав.

Компанія заявила, що докладає всіх зусиль, щоб забезпечити безперебійне електропостачання в регіоні.

Контекст

У 2024 році Росія здійснила 13 масованих атак на українську енергосистему, завдавши серйозних збитків теплоелектростанціям «ДТЕК Енерго». Від початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії зазнали 205 ударів ворога. Внаслідок цих атак 56 енергетиків були поранені, а 4 загинули.

Для відновлення роботи «ДТЕК Енерго» інвестувала 3,6 млрд грн у ремонт ТЕС і 7,5 млрд грн у вуглевидобуток в Україні.

У 2025 році компанія виділила близько 720 млн грн на ремонт і відновлення теплоелектростанцій, пошкоджених через російські обстріли.