Duolingo додає курси шахів до освітнього застосунку

Duolingo незабаром розширить свої освітні можливості, додавши до переліку навичок, доступних для вивчення на платформі, нову дисципліну – шахи. Про це повідомив генеральний директор та співзасновник компанії Луїс фон Ан 22 квітня.

Деталі

Новий курс шахів на платформі використовуватиме короткі головоломки, наприклад, переміщення коня на правильну позицію для відпрацювання його Г-подібного руху або постановку мату королю, який опинився в куті, пише The Verge. Очікується, що це допоможе опанувати гру.

Також користувачі зможуть грати в «міні-матчі» або повноцінні партії проти персонажа Duolingo Оскара, який виступає тренером під час уроків.

За словами менеджера продуктів Duolingo Едвіна Боджа, команда прагнула зробити шахи максимально доступними, тому курс включатиме уроки для різних рівнів підготовки, щоб кожен міг розпочати навчання відповідно до своїх знань.

Шахи приєднуються до таких тем, як музика та математика, які не пов’язані з мовами, але також можуть вивчатися через Duolingo. На запитання, чи планує компанія створювати курси для інших ігор, інженер-програміст Саммі Сіґел відповіла, що наразі конкретних планів немає, але вони оцінять результати запуску шахового курсу і вирішать, що робити далі.

Курс шахів стартує в бета-тестуванні на iOS англійською мовою, повідомила директорка з PR Duolingo Моніка Ерл. За її оцінками, через чотири-шість тижнів більше користувачів iOS зможуть спробувати курс, а згодом він стане доступним на Android та іншими мовами.

Контекст

Duolingo був створений двома інженерами – Луїсом фон Аном і Северином Хакером, які зустрілися в Університеті Карнегі-Меллона в США. Фон Ан, відомий як творець CAPTCHA, обіймав посаду професора на факультеті інформатики, тоді як Хакер був його студентом. Після виходу компанії на біржу кожен із засновників отримає приблизно 15% голосів акціонерів.

Платформа Duolingo пропонує навчання 41 мові, включаючи як поширені, так і рідкісні, наприклад, гавайську, гельську та навахо.

У 2024 році дохід компанії досяг $748 млн, що на 40,8% перевищує показник попереднього року. Щомісяця сервісом користуються близько 103 млн людей, з яких 32% заходять у додаток щодня. Загальна кількість завантажень Duolingo перевищила 950 млн, а платформа пропонує понад 100 курсів для вивчення 41 мови.