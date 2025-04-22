Duolingo додає курси шахів до освітнього застосунку

Duolingo незабаром розширить свої освітні можливості, додавши до переліку навичок, доступних для вивчення на платформі, нову дисципліну – шахи. Про це повідомив генеральний директор та співзасновник компанії Луїс фон Ан 22 квітня.
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Деталі
- Новий курс шахів на платформі використовуватиме короткі головоломки, наприклад, переміщення коня на правильну позицію для відпрацювання його Г-подібного руху або постановку мату королю, який опинився в куті, пише The Verge. Очікується, що це допоможе опанувати гру.
- Також користувачі зможуть грати в «міні-матчі» або повноцінні партії проти персонажа Duolingo Оскара, який виступає тренером під час уроків.
- За словами менеджера продуктів Duolingo Едвіна Боджа, команда прагнула зробити шахи максимально доступними, тому курс включатиме уроки для різних рівнів підготовки, щоб кожен міг розпочати навчання відповідно до своїх знань.
- Шахи приєднуються до таких тем, як музика та математика, які не пов’язані з мовами, але також можуть вивчатися через Duolingo. На запитання, чи планує компанія створювати курси для інших ігор, інженер-програміст Саммі Сіґел відповіла, що наразі конкретних планів немає, але вони оцінять результати запуску шахового курсу і вирішать, що робити далі.
- Курс шахів стартує в бета-тестуванні на iOS англійською мовою, повідомила директорка з PR Duolingo Моніка Ерл. За її оцінками, через чотири-шість тижнів більше користувачів iOS зможуть спробувати курс, а згодом він стане доступним на Android та іншими мовами.
Контекст
Duolingo був створений двома інженерами – Луїсом фон Аном і Северином Хакером, які зустрілися в Університеті Карнегі-Меллона в США. Фон Ан, відомий як творець CAPTCHA, обіймав посаду професора на факультеті інформатики, тоді як Хакер був його студентом. Після виходу компанії на біржу кожен із засновників отримає приблизно 15% голосів акціонерів.
Платформа Duolingo пропонує навчання 41 мові, включаючи як поширені, так і рідкісні, наприклад, гавайську, гельську та навахо.
У 2024 році дохід компанії досяг $748 млн, що на 40,8% перевищує показник попереднього року. Щомісяця сервісом користуються близько 103 млн людей, з яких 32% заходять у додаток щодня. Загальна кількість завантажень Duolingo перевищила 950 млн, а платформа пропонує понад 100 курсів для вивчення 41 мови.
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