Україна стала першою країною в Європі та другою у світі, яка ухвалила національний стандарт для екоіндустріальних парків на державному рівні, повідомляє Мінекономіки 16 червня. Новий документ закріплює чіткі критерії сталості та систему оцінювання для керуючих компаній індустріальних парків .

Фото: Глобальна програма еко-індустріальних парків в Україні. Проєкт реалізується Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) в семи країнах за фінансової підтримки Швейцарії.

Ключові факти

Схвалення Україною нацстандарту щодо екоіндустріальних парків дозволить розвивати переробну промисловість, вважає Мінекономіки.

«Статус екоіндустріального парку це індикатор для міжнародних інвесторів, що даний парк відповідає усталеним європейським стандартам, як і вироблена в ньому продукція», — пояснив заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів.

Національний стандарт встановлює систему оцінювання за рейтинговою шкалою: «золотий», «срібний» або «бронзовий» рівень відповідності. Оцінюється ефективність управління, сталість процесів і вплив на довкілля.

Стандарт набирає чинності 1 вересня 2025 року, проте його положення вже зараз можуть використовувати ініціатори створення та керуючі компанії індустріальних парків. Рішення про затвердження стандарту було прийнято наказом ДП «УкрНДНЦ» №95 від 5 червня 2025 року.

Міністерство зазначає, що наступним етапом впровадження екоіндустріальних парків в Україні стане прийняття законопроєкту №12117 розробленого народними депутатами Дмитром Кисилевським та Дмитром Наталухою.

Контекст

Екоіндустріальний парк – це індустріальний кластер, де підприємства обмінюються ресурсами, енергією та відходами. Їхній розвиток є частиною стратегічної трансформації економіки України у межах плану Ukraine Facility. Це включає декарбонізацію, зростання доданої вартості, ефективне використання ресурсів та підвищення конкурентоспроможності української промисловості.

Ukraine Facility – програма фінансової підтримки України від ЄС на €50 млрд, яка спрямована на макроекономічну стабільність, відбудову та модернізацію країни в період 2024-2027 років.

Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – €52,5 млрд на пріоритетні видатки держбюджету, повідомляв Мінфін у червні.

У 2025 році Європейський Союз надав Україні €10,5 млрд прямої бюджетної підтримки – це найбільший внесок серед усіх міжнародних партнерів. Зокрема, фінансування надійшло в межах інструментів ERA та Ukraine Facility.