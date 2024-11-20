Двом посадовцям командування Сил логістики оголосили підозри у завданні 27 млн грн збитків під час закупівлі запчастин до літаків

Детективи НАБУ повідомили про підозру керівникам двох структурних підрозділів Центрального управління забезпечення авіації та протиповітряної оборони Озброєння Командування Сил логістики ЗСУ, повідомляють САП та СБУ. Слідчі інкримінують їм зловживання під час закупівлі авіаційного комплектування, які завдали 27,3 млн грн збитків.

Ключові факти

За даними слідства, протягом 2022-2023 років фігуранти уклали контракти на закупівлю авіаційних запчастин для українських бойових літаків, що завдало бюджету України збитків на 27,3 млн грн.

Слідчі встановили, що посадовці Міноборони закуповували запчастини за безпідставно високою вартістю у підконтрольної компанії-посередника.

Для її перемоги у тендері фігуранти нібито залучили ще декілька афілійованих комерційних структур, у тому числі з іноземною реєстрацією. У такий спосіб посадовці створили видимість конкурентної боротьби, під виглядом якої забезпечили контракт з «потрібною» компанією.

За даними СБУ, отриманий прибуток учасники оборудки начебто вивели у тінь через мережу підконтрольних фірм.

Обом посадовцям Командування Сил логістики ЗСУ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Контекст

На початку минулого року СБУ виявила схеми розкрадання бюджетних коштів на харчування українських військових. Тоді сума збитків, завданих Міноборони, оцінювалась у 119,5 млн грн. У грудні була запущена нова система закупівель для ЗСУ.

З 1 грудня 2023 року в Україні працює нова система закупівель для Збройних сил України, розроблена за принципами НАТО. Раніше всі повноваження щодо закупівель були зосереджені в департаменті ресурсного забезпечення Міноборони. Нова система закупівель складається з двох рівнів. На першому рівні – департамент політики закупівель Міноборони, на другому – два новостворених держпідприємства, які безпосередньо займатимуться закупівлями: «Агенція закупівель у сфері оборони» (ДП «Державний оператор тилу») та «Агенція оборонних закупівель».

У колонці для Forbes Ukraine Умєров заявив, що Міноборони цьогоріч зекономило на закупівлях понад 16 млрд грн. За його словами, у рамках боротьби з корупцією було очищено систему всередині Міністерства. Зокрема, спільно з правоохоронними спеціалізованими та антикорупційними органами викрито «десяток ділків, які збагачувались на армії».