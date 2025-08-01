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E-commerce в Украине: заказов меньше, но средний доход продавцов вырос на 23% в долларах.

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

1 хв читання

E-commerce в Україні: /Иллюстрация Shutterstock

В категории «Продукты и алкоголь» количество заказов уменьшилось на 4%, но средний чек вырос на 6%. Фото Иллюстрация Shutterstock

Украинский рынок электронной коммерции демонстрирует парадоксальную динамику: на фоне уменьшения количества заказов и увеличения расходов первой половины 2025 года средний доход продавцов в долларовом эквиваленте вырос на 23%. В исследовании агентства Promodo объясняют, как это возможно и что изменилось за полугодие.

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Ключевые факты

  • В категории «Продукты и алкоголь» количество заказов уменьшилось на 4%, но средний чек вырос на 6%, что обеспечило прирост дохода на 9% в долларах в первой половине 2025 года. Выручка в продуктовой группе растет за счет высокой доли повторных покупок.
  • Количество заказов в категории «Бытовая техника» снизилось на 11%, средний чек вырос на 9%, поэтому доход сократился лишь на 1%.
  • В категории «Автотовары» зафиксировано падение заказов на 10%, но средний чек поднялся на 7% и доход в долларах увеличился на 2%. Сегмент продолжает расти за счет повышения среднего чека, хотя объем трафика на сайтах игроков уменьшился.
  • Самый динамичный рост продемонстрировала «Ювелирка»: +47% к количеству заказов, +14% к среднему чека, +78% к общему доходу в долларах. Пики продаж пришлись преимущественно на межсезонье.
  • Категория «Fashion» просела по всем показателям: заказов меньше на 6%, средний чек уменьшился на 9%. Самый худший сезон – март.
  • В нише «Бытовая химия и косметика» зафиксировано падение заказов на 10%, но рост среднего чека на 8% компенсировал часть потерь, и доход снизился лишь на 3%.
e-commerce в Украине

e-commerce в Украине

e-commerce в Украине

e-commerce в Украине

e-commerce в Украине

e-commerce в Украине

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Контекст

По данным компании EVO, в течение 2024-го расходы украинцев увеличились на 25% и составили 239 млрд грн. 60% онлайн-покупок было совершено по телефону.

За 2024 год онлайн-покупатели оформили в среднем 17 заказов, тратя около 1300 грн на каждый.

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