«Еко маркет» оцінив збитки від російської атаки у «мільйони гривень», Dream Berry підраховує

Через російську дронову атаку на магазин «Еко маркету» компанія отримала збитки «у мільйони гривень». Водночас власники сусіднього ТРЦ Dream Berry збитки ще підраховують. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба «Еко-маркету» та співвласник ТРЦ Dream Berry Гарік Корогодський.

Деталі

У ніч на 4 травня внаслідок російської дронової атаки постраждав магазин «Еко маркет» на столичній Оболоні. Серед основних пошкоджень – вибиті вікна та вхідні двері, обвал частини стелі і серйозно пошкоджений фасад, який потребує повної заміни, кажуть у пресслужбі ритейлера.

Працівники «Еко маркету» встановили тимчасові конструкції, запустили обладнання та відновили електропостачання. «5 травня супермаркет відновив роботу», – зазначають у пресслужбі «Еко маркету».

Попередньо йдеться про втрати на мільйони гривень, однак остаточна сума буде відома після завершення експертизи, додають там.

Пошкоджений супермаркет "Еко-маркет" в Києві. Фото: Новини.LIVE

Від російської дронової атаки постраждав також і ТРЦ Dream Berry, співвласниками якого є Гарік Корогодський і Олександр Меламуд. «Ми ще не підрахували збитки, бо це займає певний час – до двох тижнів», – повідомив Гарік Корогодський.

Пошкоджений ТРЦ Dream Berry. Фото: Новини.LIVE

Контекст

У ніч на 4 травня Росія атакувала Київ ударними безпілотниками. Внаслідок атаки виникли руйнування та загоряння у трьох районах столиці: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

В Оболонському районі виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полумʼя розповсюдилося на покрівлю. Поруч з нею постраждав магазин «Еко маркету» та ТРЦ Dream Berry. Всього через російську дронову атаку у Києві тоді постраждало 11 людей.