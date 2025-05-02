Адміністрація Трампа підготувала варіанти посилення економічного тиску на Росію – Bloomberg

Адміністрація Дональда Трампа підготувала варіанти посилення економічного тиску на Росію, якщо очільник Кремля Путін не піде на умови припинення війни в Україні. Нові санкції можуть включати жорсткі обмеження на енергетичний експорт і фінансовий сектор РФ, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Деталі

Команда Трампа розглядає додаткові кроки для тиску на Москву, проте президент США ще не ухвалив остаточного рішення – дипломатичні перемовини тривають. Зокрема, союзники України закликають запровадити нові обмеження на експорт російської нафти та газу.

Один із варіантів – так звані «вторинні санкції», які можуть вдарити по іноземних компаніях, що співпрацюють із Росією.

Серед інших заходів – блокування банківського сектору РФ та запровадження мит на імпорт із країн, які купують російські енергоресурси. Відповідний законопроєкт просуває сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Він вже заявив, що має підтримку 72 сенаторів.

Тим часом у команді Трампа відбулися кадрові зміни: радника з нацбезпеки Майка Волтца відсторонили, а держсекретар Марко Рубіо тимчасово обіймає обидві посади. Це може допомогти узгодити позиції Білого дому, де ключову роль відіграє спеціальний посланець Стів Віткофф, який вважається більш лояльним до позиції Кремля, зазначає видання.

Контекст

Президент США Дональд Трамп пообіцяв якнайшвидше покласти край війні Росії проти України, проте за перші 100 днів свого перебування при владі йому не вдалося досягти мирної угоди.

7 березня Трамп оголосив, що розглядає введення масштабних санкцій проти Росії, зокрема банківських обмежень і нових мит, доки не буде досягнуто припинення бойових дій і мирної угоди з Україною.

У квітні сенатори США підготували 500% мита для покупців російської нафти, газу та урану, щоб примусити РФ до миру.

26 квітня Трамп заявив, що у Путіна не було жодних причин продовжувати обстріли України і припустив, що той «можливо не хоче зупинити війну». Президент США знову пригрозив РФ санкціями.

Водночас Путін все ще вимагає визнання повного контролю над чотирма українськими областями, які РФ не повністю окупувала.