Трамп вважає, що низькі ціни на нафту допоможуть досягти мирної угоди для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що падіння цін на нафту посилює тиск на Росію та підвищує шанси на укладання угоди про припинення війни в Україні. Про це він сказав журналістам у Білому домі 5 травня, пише Bloomberg .

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«Я думаю, що Росія, враховуючи поточну ціну на нафту – нафта впала – я думаю, що ми в хорошій позиції для врегулювання, – сказав Трамп. – Вони хочуть врегулювання; Україна хоче врегулювання».

Нафта WTI торгувався близько $57,21 вдень 5 травня, впавши приблизно на 27% з моменту вступу Трампа на посаду в січні.

Рішення ОПЕК+ про збільшення видобутку нафти – навіть за очікуваного падіння попиту на тлі торгової війни Трампа – призвело до зниження цін.

У той час як Трамп вітає низькі ціни на нафту як засіб проти Росії, падіння викликає занепокоєння у деяких американських виробників енергії. Трамп обіцяв збільшити видобуток нафти і газу в США, але низькі ціни на сиру нафту можуть зробити деякі свердловини і внутрішній видобуток нерентабельними, зазначило агентство.

Контекст

Дональд Трамп пообіцяв якнайшвидше покласти край війні Росії проти України, проте за перші 100 днів свого перебування при владі йому не вдалося досягти мирної угоди.

Президент США неодноразово підштовхував ОПЕК до збільшення видобутку та зниження цін, стверджуючи, що це позбавить Росію доходів і допоможе покласти край війні. Чиновники адміністрації також порушили питання щодо перспективи додаткових санкцій та інших інструментів для посилення економічного тиску на Росію, оскільки мирні переговори затягуються.

Коментарі президента пролунали за тиждень до його запланованої поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Обʼєднаних Арабських Еміратів. Це також збігається із зусиллями ЄС з обмеження енергетичної потужності Росії із запланованою пропозицією заборонити імпорт російського газу до кінця 2027 року.