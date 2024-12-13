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Ексголову Держспецзв’язку Юрія Мироненка призначили заступником голови Мінцифри 

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Колишній голова Держспецзв’язку Юрій Мироненко, який був звільнений з посади 15 листопада 2024-го призначений заступником голови Міністерства цифрової трансформації. Про це повідомляє спеціальний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

Ключові факти 

  • Про те що для Юрія Мироненка в Мінцифри створять військову посаду співрозмовники Forbes Ukraine писав 28 листопада з посиланням на співрозмовників в уряді та Офісі президента.
  • На той момент було не зрозуміло, чи йдеться саме про посаду заступника Михайла Федорова.
  • «Найімовірніше, Мироненко займатиметься розвитком системи ситуаційної обізнаності в небі», – казав співрозмовник видання в уряді. 

Контекст 

Юрій Мироненко очолив Держспецзв’язку у грудні 2023 року після того, як попереднього голову відомства Юрія Щиголя звинуватили у заволодінні 62 млн грн на закупці програмного забезпечення у 2021-2022 роках (детально про справу Forbes писав тут). 

З початку повномасштабного вторгнення Мироненко служив в 112 бригаді ТрО, а згодом був командиром роти ударних БпЛА.

До 2019 року Мироненко обіймав керівні посади в структурних підрозділах Правекс-Банку, UKRSIBBANK BNP Paribas Group тощо. Також працював фінансовим директором Концерну Стирол, який займається виробництвом добрив і азотних сполук. З 2010 до 2015 роки працював на посаді генерального директора ТОВ «Даймонд Сфір Груп», яке вело діяльність у сфері ІТ, логістики, будівництва, аграрного господарства тощо.  

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