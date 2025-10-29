Посадовці Одеської міськради та працівники комунального підприємства отримали підозри у службовій недбалості, яка призвела до загибелі людей. Серед підозрюваних – ексмер Одеси Геннадій Труханов. Це підтвердив генпрокурор Руслан Кравченко у відеозверненні 29 жовтня.

Деталі

Кравченко нагадав про трагедію 30 вересня, коли в Одесі загинуло дев’ять осіб. За його словами, причина не в стихії, а в недбалості чиновників. Тому Труханову повідомлено про підозру.

«Він роками очолював місто, знав про всі проблеми краще за інших, але нічого не робив», – заявив Кравченко.

Пресслужба Офісу генпрокурора уточнила: ексмера підозрюють у неналежному виконанні обов’язків, що спричинило загибель людей.

Слідство вважає, що Труханов не забезпечив належної роботи інженерних мереж. Через це вулиці Одеси роками регулярно затоплювало. Знаючи про системну проблему, він не вжив заходів для ремонту зливової каналізації, водовідведення та дренажних систем.

У день зливи міський голова не організував своєчасне сповіщення населення про небезпеку та не привів у готовність органи цивільного захисту.

Через неспроможність зливової каналізації відвести воду частина міста опинилася під водою. Загинуло дев’ять людей, зокрема дев’ятирічна дитина.

Крім Труханова, підозри у службовій недбалості з тяжкими наслідками отримали ще вісім посадовців міськради та комунальних підприємств.

Серед них: двоє заступників міського голови, директори Департаменту міського господарства та Департаменту муніципальної безпеки, директор, начальник підрозділу та двоє головних інженерів КП «Міські дороги».

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів та відсторонення чинних чиновників від посад.

Нацполіція провела понад 25 обшуків в адмінбудівлях і за місцями проживання посадовців. Вилучено документи, техніку, мобільні телефони та чернетки.

Підозрюваним загрожує до восьми років ув’язнення.

Контекст

Петиція про запровадження міської військової адміністрації (МВА) в Одесі раніше зібрала потрібні 25 000 підписів. 14 жовтня вдень президент Володимир Зеленський пояснив: рішення про створення МВА можливе лише за поданням обласної військової адміністрації чи військового командування, яких на той момент ще не надійшло.

Того ж дня ввечері Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. За даними СБУ, Труханов має російське громадянство та закордонний паспорт РФ – копія документа є в спецслужби.

Труханов заперечує наявність російського паспорта і заявляє, що продовжуватиме виконувати обов’язки мера, обраного громадою, доки міська рада не припинить його повноважень. Він планує оскаржити указ президента у Верховному Суді України, а за потреби – звернутися до Європейського суду з прав людини.

Пізніше Зеленський оголосив про створення військової адміністрації в Одесі та призначив її керівником Сергія Лисака, який раніше очолював Дніпропетровську обласну військову адміністрацію.