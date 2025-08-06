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OpenAI веде переговори про продаж акцій з оцінкою компанії у $500 млрд – Bloomberg

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

OpenAI веде попередні переговори щодо можливого продажу акцій для нинішніх і колишніх співробітників за оцінкою компанії приблизно в $500 млрд. Про це 6 серпня пише Bloomberg з посиланням на джерела.

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Деталі 

  • Нинішні інвестори, зокрема Thrive Capital, звернулися до OpenAI з пропозицією викупити частину акцій співробітників, зазначили джерела видання.
  • У разі укладення угоди оцінка OpenAI зросте приблизно на дві третини. Попередня оцінка компанії становила $300 млрд під час раунду фінансування на $40 млрд, очолюваного SoftBank Group Corp., що зробило її однією з найбільших приватних компаній у світі. 
  • Цей крок відбувся після новин минулого тижня про те, що стартап залучив $8,3 млрд від синдикату інвесторів для другого траншу фінансування на $40 млрд, яке було перевищено приблизно в п’ять разів, за словами одного з джерел. OpenAI вдалося отримати ці кошти раніше запланованого терміну, додало джерело.
  • Великі американські стартапи часто домовляються про продаж акцій для своїх співробітників, щоб винагороджувати та утримувати персонал, а також залучати зовнішніх інвесторів. Компанія, яку очолює Сем Альтман, прагне використати попит інвесторів, щоб забезпечити співробітникам ліквідність, яка відображає зростання компанії, повідомило одне з джерел, знайомих з інвестиційними переговорами.

Контекст 

ChatGPT, створений OpenAI і запущений 30 листопада 2022 року, стрімко здобув популярність, залучивши 1 мільйон користувачів за п’ять днів і 100 мільйонів за два місяці. Станом на лютий 2025 року платформа налічує 400 мільйонів щотижневих і 122 мільйони щоденних активних користувачів.

Основна аудиторія зосереджена в США (19%), Індії (7%) і Бразилії (5%). У травні 2024 року OpenAI представила модель GPT-4o, яка підтримує обробку тексту, аудіо та зображень, значно розширивши функціонал ChatGPT.

У лютому 2025 року з’явилася функція Deep Research, що створює аналітичні звіти за 5–30 хвилин. GPT Store дозволив розробити понад 3 мільйони індивідуальних чатботів без навичок програмування. Модель GPT Image 1, інтегрована в GPT-4o, у березні 2025 року згенерувала 700 млн зображень за тиждень. У 2024 році дохід OpenAI від ChatGPT склав $3,7 млрд, а прогноз на 2025 рік становить $11 млрд при оцінці компанії в $157 млрд.

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