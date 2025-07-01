Обсяг експорту ІТ-послуг у травні знизився до $545 млн, що на 4,2% ($24 млн) менше, ніж у квітні 2025 року. Порівняно з травнем 2024 року показник скоротився на 2,7% ($15 млн), свідчать дані, опубліковані на сайті Національного банку. ІТ є одним із найважливіших експортних секторів України.

Деталі

За перші п’ять місяців 2025 року загальний виторг від експорту ІТ-послуг становив $2,7 млрд, що на 0,4% ($11 млн) менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Загальний експорт послуг України у травні 2025 року склав $1,27 млрд, що на 3,4% ($45 млн) нижче за показник квітня.

Основними партнерами української ІТ-галузі залишаються США, Велика Британія та Мальта, які забезпечують значну частку експортного виторгу.

Контекст

У 2024 році експорт ІТ-послуг з України склав $6,45 млрд, що на 4,2% менше, ніж у 2023 році. Це другий рік поспіль зниження: у 2023 році показник скоротився на 8,5%.

До цього, з 2013 року, експорт ІТ-послуг стабільно зростав. У 2020 році він вперше перевищив $5 млрд, у 2021 році досяг $6,8 млрд, а у 2022 році встановив рекорд – $7,3 млрд.