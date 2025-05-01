Експорт українських ІТ-послуг у березні зріс до $545 млн

У березні обсяг ІТ-експорту з України зріс на $10 млн або майже на 2% до $545 млн, порівняно із лютим. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Національного банку. ІТ є одним із найважливіших експортних секторів України.

Ключові факти

Порівняно з березнем 2024 року, коли показник українського ІТ-експорту був $565 млн, обсяг впав на 3,5% (на $20 млн).

Загалом за перші три місяці поточного року сума експорту комп’ютерних послуг сягнула $1,569 млрд. Водночас у першому кварталі 2024 року українські ІТ-компанії експортували послуг на $1,59 млрд.

Серед країн, які забезпечували виторг української IT-галузі у березні, лідерами залишаються, США, Велика Британія і Мальта.

Контекст

У 2024 році експорт IT-послуг з України склав $6,45 млрд, що на 4,2% нижче, ніж у 2023-му. Це вже другий рік поспіль падіння: у 2023-му обсяги зменшилися на 8,5%.

З 2013 року експорт ІТ-послуг в Україні стабільно зростав. У 2020-му він уперше перевищив $5 млрд, у 2021-му досяг $6,8 млрд, а у 2022 році встановив рекорд – $7,3 млрд.