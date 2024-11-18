Експорт російського газу через Україну залишається стабільним попри зупинку поставок до Австрії

Обсяги експорту російського газу до Європи через українську газотранспортну систему залишаються незмінними, незважаючи на припинення поставок до Австрії, пише Reuters 18 листопада.

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«Газпром» 18 листопада повідомив про транзит 42,4 млн кубометрів газу до Європи, аналогічно до рівня попереднього дня.

Заявки на постачання газу зі Словаччини в Австрію знизилися на 17% порівняно із середнім рівнем листопада. Водночас обсяги постачань до Чехії та інших країн залишаються стабільними, повідомив оператор Eustream.

«Газпром» з 16 листопада припинив постачання австрійській компанії OMV, яка отримувала 17 млн кубометрів газу на добу. Тепер ці обсяги знайшли нових покупців у Європі, зазначило видання

Контекст

Маршрут через Україну залишається ключовим для експорту російського газу до ЄС. До початку війни Росія була найбільшим постачальником газу до Європи, однак через політику енергетичної диверсифікації більшість покупців зменшили співпрацю з Кремлем.

Частка російського газу в імпорті ЄС впала з 45% у 2021 році до 18% у червні 2024-го. Водночас поставки з Норвегії та США зросли, а Євросоюз скоротив попит на 138 млрд кубометрів у період із серпня 2022-го до травня 2024-го.

У січні 2023 року австрійська компанія OMV ініціювала арбітраж проти «Газпрому» через нерегулярні поставки газу, які повністю припинилися у вересні 2022 року. 14 листопада OMV виграла суд і отримала компенсацію в $242 млн. У відповідь «Газпром» припинив постачання до Австрії з 16 листопада, що збіглося з початком опалювального сезону.

Припинення поставок спричинило 15 листопада зростання ф’ючерсів на газ у Європі на 2,7% до €47,49 за мегават-годину. Станом на 18 листопада європейські фʼючерси на природний газ торгуються в районі €45 за мегават-годину, що близько до найвищого рівня з листопада 2023 року.