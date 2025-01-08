Експорт сирої нафти з Росії досяг найнижчого рівня за 16 місяців

Морський експорт сирої нафти з Росії знизився до найнижчого рівня із серпня 2023 року, впавши на 540 000 барелів на день від жовтневого піку. Про це 8 січня пише Bloomberg , посилаючись на дані поставок. Нафтові доходи є важливою складовою фінансування російської агресії проти України.

Деталі

Зменшення поставок за останні два з половиною місяці особливо сильно відобразилося на портах західної частини Росії, зокрема через скорочення вантажів з Усть-Луги, починаючи з середини грудня.

За чотири тижні до 5 січня обсяги перевалки нафти через цей порт знизились на 25% порівняно з кінцем жовтня. В останні десять днів грудня було скасовано щонайменше п’ять вантажів, згідно з даними про судноплавство. Падіння триває й у січні: лише п’ять відвантажень за перші десять днів цього місяця – це половина від рівня попереднього місяця.

Однією з причин зниження експорту може бути збільшення обсягів переробки на нафтових заводах Росії, що обмежило доступний обсяг для відправок за кордон, говорять експерти. При цьому короткочасний інцидент на насосній станції на трубопроводі до Усть-Луги або недавня атака українського безпілотника на порт не виявилися достатньо серйозними, щоб пояснити цей спад.

Частина нафти могла бути перенаправлена до порту Козьміно, де у грудні зафіксовано рекордні поставки 993 000 барелів на день. Очікувалося, що порт отримає додаткові обсяги через залізничну станцію Грузова, збільшивши потоки на 7 млн т на рік. Офіційні дані показують, що у грудні видобуток нафти в Росії трохи не досяг цільового рівня ОПЕК+ – 8,971 млн барелів на день.

Контекст

Нафта і газ складають до половини бюджету РФ, фінансуючи її військову агресію. У 2023 році Кремль заробив близько $100 млрд на енергетичних експортних поставках, що залишаються головним джерелом коштів для війни.

США, Велика Британія та ЄС запровадили санкції проти 180 танкерів, які транспортували нафту з Росії, обминаючи обмеження. За оцінками Bloomberg, більше 100 таких танкерів були змушені зупинити перевезення і більше не доставляють нафту з РФ.

6 січня адміністрація Джо Байдена оголосила про намір ввести нові санкції проти «тіньового флоту» Путіна, спрямовані на зменшення нафтових доходів Росії. Згідно з даними The Washington Post, до санкцій може бути додано ще близько ста суден. США також розглядають можливість введення повного ембарго на російську нафту.

8 січня китайська компанія Shandong Port Group, один з найбільших портових операторів Китаю, закрила ключові нафтові порти на сході країни для танкерів, які потрапили до санкційних списків США.