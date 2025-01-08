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Нафтові порти Китаю приєдналися до санкцій проти «тіньового флоту» Путіна

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Китай закриває ключові нафтові порти на сході країни для танкерів, які внесені до санкційних списків США: про обмеження оголосила Shandong Port Group – один із найбільших портових операторів Китаю. Про це пише Reuters з посиланням на знайомих із ситуацією трейдерів.

Деталі

  • Під управлінням Shandong перебувають порти в провінції Шаньдун, яка є одним із головних промислових центрів Китаю і посідає третє місце в країні за обсягом ВВП. Саме сюди імпортують основні обсяги підсанкційної нафти з Росії, Ірану та Венесуели.
  • У 2024 році через порти провінції Шаньдун, де розташовано багато незалежних НПЗ, Китай закуповував 1,74 млн барелів на добу, або майже пʼяту частину всього свого нафтового імпорту. 
  • Згідно з рішенням компанії, «тіньовим танкерам», які потрапили під санкції, з 6 січня заборонено швартуватися, розвантажуватися або отримувати інші портові послуги в портах провінції, 
  • Санкції для «тіньових» танкерів торкнуться, зокрема, Циндао, який є пʼятим за обсягом вантажів порт КНР, а також портів Жічжао і Яньтай. 
  • Такі заходи можуть призвести до уповільнення імпорту Китаєм підсанкційної нафти, кажуть джерела агентства.
  • Активний «тіньовий флот», який перевозить нафту в обхід санкцій, налічує 669 танкерів, зазначає аналітик Lloydʼs List Intelligence Мішель Віз Боккман. За оцінками компанії, російську нафту регулярно перевозять близько 250-300 суден, не враховуючи танкерів «Совкомфлота», який потрапив під санкції.

Контекст

Нафта й газ забезпечують до половини доходів бюджету РФ, підтримуючи її воєнну агресію. У 2023 році Кремль заробив близько $100 млрд на енергетичних продажах, що залишається основним джерелом фінансування війни.

США, Велика Британія та ЄС запровадили санкції проти 180 танкерів, які транспортували нафту російського походження в обхід санкцій. За підрахунками Bloomberg, з них понад 100 танкерів були змушені стати на якір і більше не возять барелі з РФ.

6 січня стало відомо про плани адміністрації Джо Байдена запровадити нові санкції проти «тіньового флоту» Путіна, націлившись на нафтові доходи країни-агресора. За даними The Washington Post, планує внести в «чорні списки» ще приблизно сотню суден. США розглядають заходи аж до повного ембарго на російську нафту.

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