Після запровадження 10% мита на експорт сої та ріпаку, відвантаження олійних культур із портів України фактично зупинилися. Про це заявила Всеукраїнська Аграрна Рада (ВАР), яка звернулася до прем’єр-міністра Юлії Свириденко із закликом врегулювати ситуацію.

Деталі

Станом на 5 вересня експорт зупинений повністю, йдеться у зверненні. Зі сплатою мита у 10% він можливий, однак судна чекають у портах, бо в партіях змішана продукція – і від товаровиробників, і від трейдерів, пояснює ВАР.

Проблема полягає у відсутності чіткого порядку документального підтвердження походження продукції, вирощеної самими агровиробниками чи кооперативами. Саме вони, відповідно до закону, мають бути звільнені від сплати мита, однак наразі це неможливо реалізувати, наголошується у зверненні.

«Підготовка нормативних актів для підтвердження власного виробництва при митному оформленні належить до функцій Міністерства фінансів», – підкреслили у ВАР.

З огляду на це, аграрії закликали уряд вжити «термінових заходів» для розблокування експорту.

«Просимо доручити Мінфіну невідкладно розробити та ухвалити необхідні зміни до нормативно-правових актів із питань митної справи», – йдеться у зверненні.

ВАР наголошує: оперативне врегулювання є критично важливим для стабільності аграрного експорту та збереження валютних надходжень до бюджету країни.

Контекст

Верховна Рада ухвалила закон про запровадження мита 16 липня. Президент його підписав 2 вересня.

Закон передбачає, що кошти від експортного мита спрямовуватимуться до Державного фонду підтримки сільгоспвиробників. Кабмін має протягом трьох місяців подати законопроєкт про створення цього фонду.

Сільськогосподарські виробники та кооперативи, які вирощують власну продукцію, звільняються від сплати мита.

З 2030 року ставка експортного мита щорічно зменшуватиметься на 1% до рівня 5%.

18 червня була перша спроба запровадити 10% мито на експорт сої та ріпаку. Тоді Верховна Рада не підтримала правку №40 до законопроєкту №13134, яку запропонували депутати від «Слуги народу» Дмитро Кисилевський та Андрій Мотовиловець. За словами авторів, мито має стимулювати роботу олієпереробних заводів і сприяти експорту переробленої продукції з вищою доданою вартістю. За оцінками Кисилевського, це може збільшити валютні надходження на $240 млн щорічно завдяки експорту перероблених продуктів.

Ініціатива викликала критику з боку бізнес-асоціацій, експертів та представників бізнесу. Зокрема, проти мита виступили Українська зернова асоціація та Європейська Бізнес Асоціація. Хто дійсно отримає вигоду від запровадження експортного мита на олійні культури – у матеріалі Forbes Ukraine.