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Взимку Україна зможе імпортувати більше електроенергії з ЄС. Чому це не гарантує світло в оселях

Анастасія Дейна
Анастасія Дейна
Forbes

3 хв читання

Перелітні птахи на тлі ЛЕП, енергетика /Getty Images

Україна з 1 грудня зможе імпортувати з ЄС понад 2 ГВт електроенергії Фото Getty Images

Імпорт електроенергії не допоміг Україні уникнути відключень світла влітку. Може не допомогти і взимку, попри потенційне збільшення імпорту на 24%, до 2100 МВт. Як «Укренерго» та енергетичний регулятор НКРЕКП планують розвʼязати проблеми

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Україна домовилася з ЄС про збільшення максимально дозволеного обсягу імпорту електроенергії з 1700 МВт до 2100 МВт з 1 грудня. Додатково 250 МВт «Укренерго» може імпортувати як аварійну допомогу. 

Взимку дефіцит електрики в Україні становитиме 2,5–4 ГВт залежно від погоди, прогнозує топменеджер однієї з металургійних компаній, яка потребує понад 200 МВт потужності.

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