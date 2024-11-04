Взимку Україна зможе імпортувати більше електроенергії з ЄС. Чому це не гарантує світло в оселях

Імпорт електроенергії не допоміг Україні уникнути відключень світла влітку. Може не допомогти і взимку, попри потенційне збільшення імпорту на 24%, до 2100 МВт. Як «Укренерго» та енергетичний регулятор НКРЕКП планують розвʼязати проблеми

Україна домовилася з ЄС про збільшення максимально дозволеного обсягу імпорту електроенергії з 1700 МВт до 2100 МВт з 1 грудня. Додатково 250 МВт «Укренерго» може імпортувати як аварійну допомогу.

Взимку дефіцит електрики в Україні становитиме 2,5–4 ГВт залежно від погоди, прогнозує топменеджер однієї з металургійних компаній, яка потребує понад 200 МВт потужності.