В ТРЦ «Епіцентр» на вулиці Полярній, 20д у Києві з 29 листопада відкриється оновлений парк сімейного дозвілля Epiland. Площа парку зросла майже втричі – до 8600 кв. м, що робить його найбільшим у мережі. Про це інформує пресслужба ритейлера.

Деталі

У парку з’являться перші американські гірки мережі, нові VR-симулятори, ігрові автомати, механічні атракціони помірного екстриму, розширені зони автодрому, скалодрому та тир. Бенкетна зона збільшена вчетверо, а окремий відділ організовує дитячі свята під ключ.

Рішення про розширення проєкту компанія ухвалила на основі його показників та попиту з боку відвідувачів, який суттєво перевищив усі очікування, зазначила директорка з концептуального розвитку мережі «Епіцентр» Вікторія Зеленська.

Контекст

Розвивати мережу центрів розваг «Епіцентр» розпочав минулого року. Перший парк відкрили у червні 2024 року на Полярній, у дизайн-концепції «Планета Пандора». Наразі мережа налічує три парки: у Києві, Чабанах та Обухові. У планах компанії – відкриття масштабного індор-парку у Львові, який стане найбільшим в Європі.

У 2024 році «Епіцентр К» збільшив виторг до 79,7 млрд грн, що на 13,7% більше, ніж роком раніше. Прибуток компанії становив 2,2 млн грн. Мережі «Епіцентр» і «Нова Лінія» обʼєднують 70 торгових обʼєктів по Україні. Акціонери компанії: Олександр Герега (51,3%), Галина Герега(47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%).