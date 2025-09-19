«Епіцентр» відкриває перший в Обухові Київської області торгово-розважальний центр площею понад 26 000 кв. м. Про це Forbes Ukraine повідомили у пресслужбі ритейлера. Пізніше тут з’являться сімейний парк розваг.

Деталі

Торговий об’єкт мережі «Епіцентр» на вулиці Київській, 27 запрацює у суботу, 20 вересня.

На першому поверсі ТРЦ розміщено продуктовий Food Market площею 1800 кв. м із власним фудкортом, Центр Техніки ЦЕ ТЕ, AutoMall, Аптека 100+, флора-центр Букет та вже звичні для мережі відділи з широким асортиментом товарів для будівництва, ремонту та оздоблення осель.

На другому поверсі розмістили Галереї ДЕКО, Центр Меблів, Кераміка Центр, СадовийЦентр, товари для відпочинку All4Rest, Студію світла, дитячий магазин ЕПіК, спортивний супермаркет Intersport, зоомагазин Lapki та інші торгові формати.

Пізніше в ТРЦ відкриють сімейний центр розваг Epiland. Він стане третім об’єктом для мережі в столичному регіоні після дитячих парків, запущених у Києві (в ТРЦ Епіцентр на Полярній) та Чабанах (Одеське шосе, 9).

На території нового «Епіцентру» працюватимуть: Ключмайстер, форматно-розкрійна дільниця, відділення банку та мережа Мультисервіс, яка надаватиме послуги з хімчистки та ремонту одягу і взуття. В межах нового ТРЦ також діятиме Drive in Arena площею 1500 кв.м Drive in.

У ТРЦ працюватиме парковка на 220 машиномісць з локаціями для підзарядки електрокарів від мережі Е1. Також буде й підземний паркінг, який під час повітряних тривог слугуватиме укриттям для понад 2000 осіб.

Запуск об’єкта забезпечить створення близько 300 нових робочих місць. «Місцевий бюджет завдяки роботі нового ТРЦ зможе розраховувати на додаткові надходження десятків мільйонів гривень податків щорічно», – зазначив генеральний директор компанії «Епіцентр К» Петро Михайлишин.

Контекст

Новий ТРЦ стане 72-м діючим торговим об’єктом мережі Епіцентр в Україні та 16-м у Київській області. З початку повномасштабного вторгнення були повністю знищені вісім торгових центрів у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові, Кам’янському та Херсоні (два ТЦ) загальною площею понад 136 600 кв. м. Ще два торгових центри припинили працювали внаслідок пошкоджень і близькості до зон бойових дій, а ТЦ у Мелітополі опинився під окупацією.

За оцінкою компанії, загальні втрати «Епіцентру» через агресію Росії перевищили $1 млрд, ішлося в повідомленні компанії у березні 2025-го. З них $751,4 млн – наслідки повномасштабного вторгнення, ще $267,5 млн – втрачені активи після анексії 2014 року. Компанія готує судові позови на компенсацію й паралельно відбудовує зруйноване: відкрито новий ТЦ у Чернігові, триває будівництво в Бучі.

У 2024 році «Епіцентр К» збільшив виторг до 79,7 млрд грн, що на 13,7% більше, ніж роком раніше. Прибуток компанії становив 2,2 млн грн. Мережі «Епіцентр» і «Нова Лінія» обʼєднують 70 торгових обʼєктів по Україні. Акціонери компанії: Олександр Герега (51,3%), Галина Герега(47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%).