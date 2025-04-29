«Епіцентр» відновив роботу торгових центрів після хакерськоı̈ атаки. Які її наслідки

Станом на вечір 28 квітня «Епіцентр К» вдалося відновити роботу всіх торговельних центрів мережі після хакерської атаки, що відбулася в ніч на понеділок, йдеться у повідомленні компанії.

Ключові факти

Компанія повідомила, що кібератака призвела до серйозних наслідків для інфраструктури компанії. Протягом дня більшість торгових обʼєктів торгової мережі працювали з перебоями.

Станом на вечір 28 квітня всі великі торгові центри компанії відновили стабільну роботу. Втім залишалися деякі складнощі з функціонуванням низки малоформатних торгових обʼєктів.

Також невирішеними залишалися проблеми з регістрами бухгалтерського обліку. Зокрема, в структурі баз даних, що стосуються бухгалтерського обліку, були відсутні всі регістри та журнали.

«В результаті цього немає змоги складати будь-які форми бухгалтерської та податкової звітності», – пояснила компанія.

Команда «Епіцентр К» продовжує усунення наслідків хакерської атаки для якнайшвидшого відновлення всіх сервісів компанії.

Контекст

28 квітня десятки магазинів «Епіцентр» не запрацювали о восьмій ранку. Офіційне пояснення пресслужби – технічний збій, що стався в ніч на понеділок. Неофіційне від адміністраторів магазинів – кібератака. У скільки може обійтися простій – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

«Епіцентр» належить Олександру та Галині Герегам – найбільшим власникам комерційної нерухомості: 71 торговельний центр площею понад 2,2 млн кв. м. Виторг компанії за девʼять місяців у 2024-му – 59 млрд грн, згідно з YouControl.