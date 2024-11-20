Швеція розслідує можливу причетність китайського судна до обриву кабелів у Балтійському морі

Це вже друге подібне розслідування за останні місяці на тлі побоювань у Європі з приводу можливих актів саботажу.

Шведські слідчі у справі про два обірвані кабелі передачі даних у Балтійському морі вивчають переміщення китайського суховантажного судна, яке прямувало з Росії до Єгипту, пише Financial Times .

Ключові факти

За даними, наданими групою морського стеження MarineTraffic, судно Yi Peng 3, зареєстроване в Китаї, що випливало з російського порту Усть-Луга в Порт-Саїд в Єгипті, пройшло поблизу шведсько-литовського та фінсько-німецького кабелів приблизно в той час, коли кожен з їх було перерізано в неділю та понеділок.

Інфографіка: Financial Times

За словами експертів із розвідки з відкритими джерелами, за вантажним судном пильно стежили данські військово-морські сили.

За словами людей, знайомих з перебігом розслідування, Швеція розпочала розслідування обох інцидентів та вивчає, яку роль міг зіграти Yi Peng 3.

Уряд Швеції відмовився коментувати інформацію про китайське судно. Проте один з чиновників заявив, що в рамках розслідування вивчатимуть його переміщення у співпраці з береговою охороною та збройними силами.

Yi Peng 3 належить компанії Ningbo Yipeng Shipping, яка володіє лише одним судном та базується недалеко від східного китайського портового міста Нінбо. Представник Ningbo Yipeng повідомив Financial Times, що «уряд попросив компанію співпрацювати зі слідством», але не відповів на подальші запитання.

Попереднє розслідування було проведено торік після того, як якір іншого китайського судна – контейнеровозу Newnew Polar Bear – пошкодив балтійський газопровід між Фінляндією та Естонією. Фінська та естонська влади не повідомили, чи вважають вони, що це було зроблено навмисно або випадково.

Контекст

Фінська державна компанія Cinia, що займається кібербезпекою та телекомунікаціями, повідомила, що кабель протяжністю 1200 км, що зʼєднує Гельсінкі з німецьким портом Росток, припинив роботу у о 02:00 за Гринвічем (04:00 за Києвом) понеділок, 18 листопада.

За даними литовської компанії Telia Lietuva, що входить до складу шведської компанії Telia, інтернет-канал протяжністю 218 км між Литвою та шведським островом Готланд вийшов з ладу приблизно о 08:00 за Гринвічем (10:00 за Києвом) у неділю, 17 листопада. Представник Telia Lietuva Аудрюс Стасіулайтіс повідомив, що інший кабель також був обірваний. Він належить шведській компанії Arelion та експлуатується нею для передачі інтернет-трафіку.

Фінляндія та Німеччина у спільній заяві заявили, що вони «глибоко стурбовані обірваним підводним кабелем» і розслідують «інцидент, який відразу викликає підозри про навмисне пошкодження».

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що обрив підводного кабелю звʼязку між Німеччиною та Фінляндією, найімовірніше, був актом саботажу. «Ніхто не вірить, що ці кабелі були перерізані випадково… Тому ми змушені заявити, не знаючи точно, від кого це виходило, що це «гібридна» акція, що це саботаж», – сказав міністр.