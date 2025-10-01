Європейська комісія планує вже наступного тижня запропонувати довгостроковий механізм підвищення мит на імпорт сталі та скорочення існуючих квот майже на 50%. Про це повідомив єврокомісар з промисловості Стефан Сезурне на закритому заході, пише Bloomberg . Нові тарифи відповідатимуть ставкам інших країн, зокрема США.

Деталі

Цей крок має підтримати європейських виробників, які страждають від надлишкових поставок з Азії та глобальної торговельної конкуренції. Нинішній тимчасовий механізм ЄС, що передбачає 25% мито після вичерпання квот, спливає у 2026 році. Нове постійне рішення має його замінити.

Плани оголошено на тлі обговорень зміцнення оборонного потенціалу ЄС, зокрема на рівні лідерів у Копенгагені. Водночас ЄС переглядає кліматичні цілі до 2040 року, що може створити додатковий тиск на енергоємні галузі, включно зі сталеливарною, пише видання.

Європейська комісія планує найближчими тижнями запровадити нові імпортні мита розміром від 25% до 50% на китайську сталь та пов’язані з нею продукти, повідомляло німецьке видання Handelsblatt.

Контекст

У лютому 2025 року Трамп оголосив про запровадження 25% мит на імпорт сталі та алюмінію без винятків для жодної країни. Трамп заявив, що ці заходи сприятимуть розвитку внутрішнього виробництва та створенню нових робочих місць у США, додавши, що мита на метали «можуть бути підвищені». У травні Трамп оголосив про підвищення мит на сталь та алюміній до 50%.

Імпорт сталі з України до Європейського Союзу є ключовим елементом торгівлі між країнами, особливо після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Сталь (залізо та вироби з нього) становить близько 7–10% від загального експорту України до ЄС, слугуючи джерелом доходу для української металургії (компанії як «Метінвест», «АрселорМіттал Кривий Ріг»). У червні 2025-го Комісія ЄС схвалила виняток з глобальних захисних заходів на сталь для України на 3 роки, дозволяючи безмитний доступ. У липні 2025-го оновлено квоти — більшість нижчі за обсяги 2024 року, але лібералізовані для ключових товарів (включаючи сталь). Водночас Європейська комісія має право тимчасово призупинити дію цього регламенту для окремих товарів на період до 12 місяців. Таке рішення може бути ухвалене, якщо обсяги імпорту з України досягнуть рівня, що загрожує шкодою промисловості ЄС, яка виробляє аналогічні або конкуруючі товари.

За підсумками січня-серпня Україна (4,91 млн т або 93,15% відносно січня-серпня 2024 р.) залишається на 22 позиції серед 71 країни-виробника сталі.