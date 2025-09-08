Україна у січні–серпні 2025 року наростила виробництво чавуну, проте скоротила випуск сталі та прокату. Про це свідчать дані обʼєднання «Укрметалургпром».

Ключові факти

Чавун. За 8 місяців 2025 року виробництво зросло на 8% – до 5,1 млн т проти 4,7 млн т за аналогічний період 2024 року. Серпень став найкращим місяцем за динамікою – випуск зріс на 16,1% і досяг 747 500 т (643 600 т роком раніше).

Прокат. Випуск продукції за січень–серпень зменшився на 1,4% – до 4,26 млн т проти 4,32 млн т за аналогічний період 2024-го. У серпні зафіксовано зростання на 7,5% до 633 200 т в порівнянні з серпнем минулого року (589 300 т).

Контекст

Українські металургійні підприємства за підсумками семи місяців 2025-го збільшили виробництво чавуну на 6,7%, тоді як виробництво сталі знизилося на 7%, а прокату – на 2,8% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

У 2024 році металургійна галузь України продемонструвала значне зростання порівняно з 2023-м. Виробництво сталі зросло на 21,6%, що стало найбільшим приростом у секторі. Загальний обсяг металургійного виробництва збільшився на 18,1% і досяг 7 млн т, тоді як випуск металопродукції зріс на 15,8%, склавши 6,2 млн т.

За інформацією Державної митної служби, у 2024 році експорт залізорудної сировини (ЗРС) досяг 33,7 млн т, що в 1,9 раза більше, ніж у 2023-му. Експорт чорних металів зріс на 24% і склав 6,5 млн т. Водночас обсяги експорту руди та чорних металів залишаються значно нижчими за довоєнні показники: чорних металів – менше третини від рівня 2021 року, а руди – 76% від довоєнного обсягу.