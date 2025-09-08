Україна у січні–серпні 2025 року наростила виробництво чавуну, проте скоротила випуск сталі та прокату. Про це свідчать дані обʼєднання «Укрметалургпром».
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ключові факти
- Чавун. За 8 місяців 2025 року виробництво зросло на 8% – до 5,1 млн т проти 4,7 млн т за аналогічний період 2024 року. Серпень став найкращим місяцем за динамікою – випуск зріс на 16,1% і досяг 747 500 т (643 600 т роком раніше).
- Сталь. Виплавка скоротилася на 6,8% – до 4,9 млн т проти 5,3 млн т за аналогічний період минулого року. У серпні зафіксоване падіння на 6% до 649 400 т в порівнянні з серпнем 2024 року (690 700 т).
- Прокат. Випуск продукції за січень–серпень зменшився на 1,4% – до 4,26 млн т проти 4,32 млн т за аналогічний період 2024-го. У серпні зафіксовано зростання на 7,5% до 633 200 т в порівнянні з серпнем минулого року (589 300 т).
Контекст
Українські металургійні підприємства за підсумками семи місяців 2025-го збільшили виробництво чавуну на 6,7%, тоді як виробництво сталі знизилося на 7%, а прокату – на 2,8% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
У 2024 році металургійна галузь України продемонструвала значне зростання порівняно з 2023-м. Виробництво сталі зросло на 21,6%, що стало найбільшим приростом у секторі. Загальний обсяг металургійного виробництва збільшився на 18,1% і досяг 7 млн т, тоді як випуск металопродукції зріс на 15,8%, склавши 6,2 млн т.
За інформацією Державної митної служби, у 2024 році експорт залізорудної сировини (ЗРС) досяг 33,7 млн т, що в 1,9 раза більше, ніж у 2023-му. Експорт чорних металів зріс на 24% і склав 6,5 млн т. Водночас обсяги експорту руди та чорних металів залишаються значно нижчими за довоєнні показники: чорних металів – менше третини від рівня 2021 року, а руди – 76% від довоєнного обсягу.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.