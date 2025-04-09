ЄС запроваджує контрзаходи проти США на €21 млрд у відповідь на мито на сталь та алюміній

Держави-члени ЄС проголосували за пропозицію Європейської комісії про запровадження торговельних контрзаходів проти США у відповідь на 25-відсоткові мита президента Дональда Трампа на експорт сталі та алюмінію з блоку, йдеться у заяві Єврокомісії.

Ключові факти

ЄС вважає мита США «невиправданими та руйнівними, що завдають економічної шкоди обом сторонам, а також світовій економіці».

Голосування держав-членів означає, що тільки-но внутрішні процедури Єврокомісії будуть завершені, а акт про впровадження опубліковано – контрзаходи набудуть чинності. Мита почнуть діяти з 15 квітня.

«Ці контрзаходи можуть бути припинені у будь-який час, якщо США погодяться на справедливий та збалансований результат переговорів», – повідомила Єврокомісія.

За даними Bloomberg, Європейський союз схвалив мито на американські товари на загальну суму близько €21 млрд. Мита будуть націлені на певні американські штати і включатимуть такі продукти, як соя з Луїзіани, де мешкає спікер палати представників Майк Джонсон, а також алмази, сільськогосподарську продукцію, птицю та мотоцикли.

Цей крок посилює зростаючу трансатлантичну торгову війну, оскільки США також застосували універсальний тариф у розмірі 20% майже до всього європейського експорту, а також окреме мито у розмірі 25% на автомобілі та деякі автозапчастини.

Трамп заявив, що оголосить про додаткові тарифи на пиломатеріали, напівпровідникові чипи та фармацевтичну продукцію. Усі нові тарифи Трампа торкаються товарів ЄС на суму близько €380 млрд.

Деякі з тарифів ЄС набудуть чинності 15 квітня, тоді як інший список буде введено в середині травня, а третій почне діяти з 1 грудня. Більшість товарів оподатковуються 25%-ним митом, а кілька категорій обкладатимуться 10%-вими зборами.

Контекст

Після повернення до Білого дому в січні Трамп ввів мита на всі товари з Китаю у розмірі 20%; пригрозив запровадженням мит на більшість товарів із Канади та Мексики в розмірі 25% та відклав їхнє запровадження; ввів високі мита на імпорт сталі та алюмінію; оголосив про введення мита на імпортні автомобілі в розмірі 25% та 2 квітня оприлюднив глобальні взаємні мита.

Блок із 27 країн стикається з 25-відсотковими імпортними митами на сталь, алюміній і автомобілі, а також «митами у відповідь» у розмірі 20% майже на всі інші товари в рамках політики Трампа,

Голосування 9 квітня підкреслило єдність у столицях ЄС перед ескалацією торгової суперечки Трампа. Єврокомісія також готує набір контрзаходів у відповідь на так звані взаємні мита США. Комісія планує оголосити про свої плани на початку наступного тижня, а потім розпочати консультації з державами-членами.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн раніше заявила, що в ЄС «багато карт», включаючи тарифи у відповідь і націлювання на американські сервісні та технологічні компанії. Блок, як і раніше, хоче знайти рішення митної суперечки шляхом переговорів, але досі йому не вдалося провести змістовні переговори з адміністрацією США.