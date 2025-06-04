Президент США Дональд Трамп підписав указ, який із 4 червня підвищує мита на імпорт сталі та алюмінію з 25% до 50%, йдеться на офіційному сайті Білого дому. Мінекономіки України раніше визнавало, що мита США вплинуть на металургійну галузь, хоча для України обсяги зовнішньої торгівлі зі США не є дуже значними.

Деталі

У документі Трамп згадує попереднє підвищення мит на ці метали до 25%. Він також доручив відповідному міністру стежити за імпортом сталі та алюмінію, оцінюючи його вплив на національну безпеку США.

Згідно з указом, Трамп, спираючись на актуальні дані від міністра, дійшов висновку, що підвищення мит необхідне для регулювання імпорту сталевих і алюмінієвих виробів та їхніх похідних, щоб усунути загрозу національній безпеці.

Президент заявив, що, відповідно до повноважень, наданих йому Конституцією та законами США, він збільшує мита на імпорт сталі та алюмінію до 50%.

Ці зміни набувають чинності для товарів, ввезених для споживання або вивезених зі складу, починаючи з 00:01 за східним літнім часом 4 червня 2025 року, і діятимуть доти, доки не будуть офіційно скасовані, змінені або припинені.

До 12 березня, коли почали діяти 25% мита на імпорт сталі та виробів із неї, Україна користувалася тимчасовим звільненням від мит, запровадженим адміністрацією Байдена.

Мінекономіки України заявляло, що рішення Трампа запровадити мито негативно вплине на українську металургійну галузь. Віцепремʼєрка Юлія Свириденко обіцяла, що український уряд налаштований на «активну роботу з партнерами для пошуку оптимального рішення до 12 березня».

Для України обсяги зовнішньої торгівлі зі США не є дуже значними. У структурі експорту товарів питома вага США торік становила лише 2,1% із загальним обсягом в $869 млн, в структурі імпорту – 4,9%, або $3,4 млрд. Слабка представленість українських товарів на ринку США переважно обумовлена складним доступом до ринку, високою конкуренцією та дорогою логістикою. Детальніше про те, чи загрожує обмеження імпорту до США чавуну та трубам з України і хто може постраждати – читайте у розборі Forbes Ukraine.

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Контекст

У лютому президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25-відсоткових мит на імпорт сталі та алюмінію без винятків для будь-яких країн. За його словами, ці заходи покликані стимулювати внутрішнє виробництво та створити нові робочі місця в США, при цьому він зазначив, що мита можуть бути підвищені в майбутньому.

31 травня Трамп анонсував збільшення мит на сталь та алюміній до 50%. Виступаючи на заводі в Пенсильванії, він назвав це рішення «знаковим кроком». Президент заявив, що підвищення мит має на меті захист американської сталеливарної промисловості. «Ми підвищуємо мита на сталь і алюміній до 50%, що значно зміцнить нашу металургійну галузь. Цього не обійти», – заявив Трамп.

Згідно з даними Міністерства торгівлі США, у 2024 році імпорт заліза та сталі становив $31,3 млрд, з яких $7,6 млрд припало на Канаду, яка є найбільшим постачальником.