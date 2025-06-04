Президент США Дональд Трамп підписав указ, який із 4 червня підвищує мита на імпорт сталі та алюмінію з 25% до 50%, йдеться на офіційному сайті Білого дому. Мінекономіки України раніше визнавало, що мита США вплинуть на металургійну галузь, хоча для України обсяги зовнішньої торгівлі зі США не є дуже значними.
Деталі
- У документі Трамп згадує попереднє підвищення мит на ці метали до 25%. Він також доручив відповідному міністру стежити за імпортом сталі та алюмінію, оцінюючи його вплив на національну безпеку США.
- Згідно з указом, Трамп, спираючись на актуальні дані від міністра, дійшов висновку, що підвищення мит необхідне для регулювання імпорту сталевих і алюмінієвих виробів та їхніх похідних, щоб усунути загрозу національній безпеці.
- Президент заявив, що, відповідно до повноважень, наданих йому Конституцією та законами США, він збільшує мита на імпорт сталі та алюмінію до 50%.
- Ці зміни набувають чинності для товарів, ввезених для споживання або вивезених зі складу, починаючи з 00:01 за східним літнім часом 4 червня 2025 року, і діятимуть доти, доки не будуть офіційно скасовані, змінені або припинені.
- До 12 березня, коли почали діяти 25% мита на імпорт сталі та виробів із неї, Україна користувалася тимчасовим звільненням від мит, запровадженим адміністрацією Байдена.
- Мінекономіки України заявляло, що рішення Трампа запровадити мито негативно вплине на українську металургійну галузь. Віцепремʼєрка Юлія Свириденко обіцяла, що український уряд налаштований на «активну роботу з партнерами для пошуку оптимального рішення до 12 березня».
- Для України обсяги зовнішньої торгівлі зі США не є дуже значними. У структурі експорту товарів питома вага США торік становила лише 2,1% із загальним обсягом в $869 млн, в структурі імпорту – 4,9%, або $3,4 млрд. Слабка представленість українських товарів на ринку США переважно обумовлена складним доступом до ринку, високою конкуренцією та дорогою логістикою. Детальніше про те, чи загрожує обмеження імпорту до США чавуну та трубам з України і хто може постраждати – читайте у розборі Forbes Ukraine.
Контекст
У лютому президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25-відсоткових мит на імпорт сталі та алюмінію без винятків для будь-яких країн. За його словами, ці заходи покликані стимулювати внутрішнє виробництво та створити нові робочі місця в США, при цьому він зазначив, що мита можуть бути підвищені в майбутньому.
31 травня Трамп анонсував збільшення мит на сталь та алюміній до 50%. Виступаючи на заводі в Пенсильванії, він назвав це рішення «знаковим кроком». Президент заявив, що підвищення мит має на меті захист американської сталеливарної промисловості. «Ми підвищуємо мита на сталь і алюміній до 50%, що значно зміцнить нашу металургійну галузь. Цього не обійти», – заявив Трамп.
Згідно з даними Міністерства торгівлі США, у 2024 році імпорт заліза та сталі становив $31,3 млрд, з яких $7,6 млрд припало на Канаду, яка є найбільшим постачальником.
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