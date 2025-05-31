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Трамп оголосив про підвищення мит на сталь та алюміній до 50%

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мита на імпорт сталі до США до 50%, що вдвічі перевищує нинішній рівень. Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth, пише CNN

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Деталі 

  • Під час виступу на заводі в Пенсильванії Трамп назвав це рішення «важливим оголошенням». За його словами, підвищення мит спрямоване на захист американської сталеливарної промисловості. 
  • «Ми збільшимо мита на сталь до США з 25% до 50%, що значно зміцнить нашу сталеливарну галузь. Ніхто не зможе цього обійти», – заявив Трамп. 
  • За даними Міністерства торгівлі США, у 2024 році країна імпортувала заліза та сталі на $31,3 млрд, із яких $7,6 млрд припало на Канаду – найбільшого постачальника.
  • Пізніше Трамп у соцмережі уточнив, що з 4 червня тарифи на імпорт сталі та алюмінію буде підвищено до 50%.

Контекст 

У лютому 2025 року Трамп оголосив про запровадження 25% мит на імпорт сталі та алюмінію без винятків для жодної країни. Трамп заявив, що ці заходи сприятимуть розвитку внутрішнього виробництва та створенню нових робочих місць у США, додавши, що мита на метали «можуть бути підвищені».

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