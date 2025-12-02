Що робити компаніям, щоб штучний інтелект не замінив менеджерів з продажів, а навпаки, посилив їх роботу. Та як отримувати вимірюваний прибуток від інтеграції ШІ в робочі процеси? Під час саміту Forbes Ukraine «AI Summit» експерт із продажу, бізнес-тренер і засновник Martsenko Sales Вадим Марценко провів воркшоп, на якому поділився практичними кейсами та помилками впровадження ШІ

Штучний інтелект уже використовують 64% компаній, і він сприяє їхнім інноваціям. Але лише 39% помітили вплив на дохід, свідчать дані опитування McKinsey «Стан ШІ в 2025 році».

В Україні ж статистика інша. 50% компаній відчувають, що після впровадження ШІ їм стало простіше та швидше працювати, але вони не бачать фінансового ефекту, згідно з даними Martsenko Sales. Проблема – більшість бізнесів не відцифровують свої результати. Побачити ж фінансовий ефект неможливо, якщо бізнес не має звички рахувати бізнес-процеси.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Впровадити ШІ та відчути ефект

Компанії отримують відчутний результат, коли поєднують співпрацю між людьми та ШІ-агентами в адаптивні робочі процеси, які розвиваються з кожною ітерацією та сигналом клієнта. Кілька прикладів.

Кейс 1

Проблема та рішення. Компанія з продажу модульних будинків шукала рішення, щоб забезпечити цілодобову консультацію клієнтів без втрати запитів у неробочий час та розвантажити менеджерів. Вирішили впровадити голосового агента UniTalk, який відповідав на дзвінки клієнтів 24/7, консультував їх, відповідав на типові питання та працював як первинний консультант.

Результат. Компанія припинила втрачати клієнтів. Останні почали отримувати консультацію за секунди. Агент робив «відсів» дзвінків, і менеджери отримували клієнтів, які були готові купувати продукт компанії.

Голосовий агент перетворив вхідну лінію з «черги дзвінків» на стабільний консультаційний центр і забезпечив безперервний процес лідогенерації.

Кейс 2

Проблема та рішення. Освітній центр під час стрімкого зростання стикнувся з проблемою контролю якості розмов. Дзвінки прослуховувались вибірково, інформація про помилки надходила із запізненням, у скриптах було складно побачити слабкі місця.

Центр впровадив мовну аналітику UniTalk як інструмент навчання. Автоматизували аналіз кожного дзвінка. Визначили проблемні зони в роботі менеджерів: де губиться інтонація, де слабкі аргументи, де не дотримано структури спілкування. Персоналізували навчання співробітників. Кожен менеджер отримував чіткі підказки, що саме треба покращити в роботі.

Результат. Компанія почала аналізувати всі дзвінки без ручної перевірки. Проблеми виявлялись швидко, і компанія швидше реагувала на них. Команда прогресувала в навичках, і це посилило якість розмов. Отримала економію на асесорах, і зменшилося рутинне навантаження керівника.

Кейс 3

Проблема та рішення. Страхова компанія хотіла запровадити в бізнес штучний інтелект. Але не інтегрувати ШІ в старі процеси, а створити нову модель – розбудову процесів навколо агентів. Додали мережу ШІ-агентів, навколо яких розбудували комерційну модель, що працює на всьому шляху клієнта. Агенти знань централізували понад 1000 документів. Коучинг-агенти почали оцінювати 95% дзвінків замість 3%.

Результат. Середній час дзвінка скоротився на 25%. Зменшилась кількість ручної роботи між відділами. Отримали безперервний цикл зворотного зв’язку та покращення дій ШІ.

ШІ для допомоги відділу продажів

Менеджери з продажу витрачають менш як 10% робочого часу безпосередньо на продажі. Інші 90% забирає рутина. Інтеграція ШІ може допомогти компанії автоматизувати рутину, навчання менеджера, аналітику продажів, покращити клієнтоорієнтованість.

На інфографіці нижче представлені ШІ-інструменти, які в цьому допомагають.

ШІ-інструменти, які допомагають компанії автоматизувати рутину, навчання менеджера, аналітику продажів, покращити клієнтоорієнтованість.

Шість помилок впровадження ШІ

Використовувати ChatGPT без контексту. Ставтесь до ChatGPT як до працівника на посаді асистента. Якщо ви на словах дасте вашому асистенту завдання написати відповідь на лист, він її напише. Але там буде не те, що вам потрібно. Так само діє і машина.

Для ChatGPT потрібне конкретне технічне завдання із зануренням в контекст. Спочатку його відповіді можуть видаватися грубими, але чим більше ви будете з ним спілкуватися і навчати, тим більше ШІ перейме ваш стиль спілкування, і відповіді будуть виглядати природнішими.

Копіювати промпти конкурентів. Слідкуйте за тим, що ви пишете в ваш ChatGPT. Копіювати промпти, які ви піддивилися в соцмережах, щоб розважитись, – погана ідея. Машина вчиться на всьому, що ви їй даєте. Якщо вона бачить, що ви можете ставити їй неадекватні промпти, буде вважати, що може вам іноді давати неадекватні відповіді.

Не перевіряти дані й отримувати викривлену аналітику. Машина часто галюцинує і видає інформацію, якої насправді не існує. Тому завжди перевіряйте отримані від ШІ дані й просіть показати першоджерело.

Вірити, що всі процеси може замінити ШІ-помічник. ШІ дає ефект, коли ним керує людина. Не всі процеси можна автоматизувати за допомогою ШІ. Варто розділяти відповідальність між менеджерами та керівниками й вдумливо підходити до вибору процесів, які можна посилити ШІ.

Не навчати команду. Чим швидше ви навчитеся водити цю машину, тим краще. Команда має розуміти, як працює ШІ, хоча може й не використовувати його постійно в роботі. Тому варто розробити «етичний кодекс використання ШІ», для кожної компанії він індивідуальний. Це набір правил, де можна використовувати ШІ, а де не можна та чому.

Ціль – вижити в епоху ШІ

Є три правила, які допоможуть менеджерам із продажів бути конкурентними у світі ШІ.

Розвивати партнерські відносини. Люди люблять людей і хочуть будувати відносини.

Розвивати емоційний інтелект.

Спілкуватися з клієнтом однією мовою. Попит на людський контакт, емпатію, цікавість – завжди буде й не дасть ШІ забрати роботу в людей.

Щоб зрозуміти, чи потрібен вашій компанії ШІ та чи є в неї потенціал зростання за допомогою його інтеграції, варто відповісти на такі питання:

Чи використовує ваша команда ШІ для аналізу дзвінків?

Чи витрачають менеджери понад 30% часу на рутину?

Чи зберігаєте ви свій «тон голосу» у всіх скриптах і чатах?

Чи контролюєте якість рішень, ухвалених із допомогою ШІ?

Чи маєте внутрішній етичний кодекс використання ШІ?