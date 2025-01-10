Україна отримала від ЄС перші €3 млрд за рахунок доходів від заморожених активів РФ

Україна отримала перші €3 млрд від Європейського Союзу в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів 10 січня. Ці кошти надаються як кредит, але погашення відбудеться за рахунок майбутніх доходів від заморожених активів Росії.

Деталі

Це фінансування сприятиме підтримці пріоритетних державних витрат, зокрема на соціальні потреби, оборону та відновлення інфраструктури, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Загальна сума допомоги від G7 складе $50 млрд, з яких $20 млрд надасть Європейський Союз до кінця 2025 року.

Контекст

У червні 2024 року лідери G7 схвалили надання Україні кредиту на суму $50 млрд, який буде погашений за рахунок прибутків від заморожених російських валютних резервів, що складають близько €260 млрд. Більшість цих резервів зберігаються у центральному депозитарії Euroclear в Бельгії.

Європейські уряди ухвалили рішення відкласти використання цих активів для підтримки військових зусиль і відновлення України.

Згідно з угодою, ЄС і США нададуть по $20 млрд, а решта $10 млрд буде розподілено між Великою Британією, Японією та Канадою.

3 грудня 2024 Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12232, який змінює Бюджетний кодекс і вводить термін «умовні боргові зобовʼязання», що дозволяє Україні не повертати $50 млрд, якщо Росія не виплатить репарації.

6 грудня 2024 премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна почне отримувати перші $50 млрд від заморожених російських активів вже на початку 2025 року.