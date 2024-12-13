Уряд схвалив залучення до $15 млрд гранту через МБРР за рахунок доходів від російських активів

Кабінет Міністрів 13 грудня схвалив залучення до $15 млрд гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Йдеться про механізм отримання коштів у межах ініціативи G7 про виділення Україні $50 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Деталі

Кошти в розмірі до $15 млрд будуть залучені через МБРР, що діє як установа Фонду фінансового посередництва в рамках восьмого додаткового фінансування проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Контекст

У червні лідери G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, який буде погашений за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів.

Згідно з угодою, ЄС і США нададуть по $20 млрд, а решта $10 млрд буде розподілена між Великою Британією, Японією та Канадою.

3 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який зокрема вводить поняття «умовні боргові зобовʼязання». Завдяки цій правці у Бюджетний кодекс Україна зможе не повертати $50 млрд G7, якщо не отримає репарацій від Росії.

4 грудня міністр фінансів Сергій Марченко підписав кредитну угоду між Україною та ЄС про залучення €35 млрд макрофінансової допомоги (MFA). Погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених активів РФ в ЄС.

Минулого тижня уряд затвердив умови угоди з зобовʼязаннями, в результаті якої американський Federal Financing Bank (FFB) надасть 40-річну позику на суму до $20 млрд згідно в межах ініціативи G7.