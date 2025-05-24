Європейський Союз планує відключити понад 20 російських банків від системи SWIFT, знизити цінову стелю на російську нафту та заборонити газопроводи «Північний потік» у межах 18-го пакету санкцій проти Росії. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Деталі

Єврокомісія консультується з країнами-членами ЄС щодо відключення низки російських банків від SWIFT, зниження цінової стелі на нафту до приблизно $45 (зараз – $60, встановлено G7) та введення заборони на «Північний потік», пише видання.

Ці заходи мають на меті скоротити доходи Росії та обмежити її доступ до технологій для виробництва зброї.

Новий пакет санкцій передбачає заборону фінансових операцій для близько 20 банків і торговельні обмеження на €2,5 млрд. ЄС також планує посилити санкції проти «тіньового флоту» російських танкерів, банків, які підтримують війну, та Російського фонду прямих інвестицій.

Крім того, 18-й пакет санкцій, запланований після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, включатиме захист європейських компаній від арбітражних позовів за двосторонніми інвестиційними угодами. Зниження цінової стелі на нафту потребуватиме підтримки США.

Контекст

23 травня 2025 року стало відомо, що Єврокомісія планує провести закриті консультації з країнами-членами ЄС щодо нового пакету санкцій проти Росії.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що прагне знизити світові ціни на нафту, що, на його думку, сприятиме завершенню повномасштабної війни Росії проти України.

Водночас Велика Британія закликала партнерів по G7 підтримати зниження цінової стелі на російську нафту, наголосивши, що це необхідно для посилення тиску на президента РФ Володимира Путіна з метою припинення агресії проти України.