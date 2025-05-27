Президент США Дональд Трамп може цього тижня запровадити санкції проти Росії, пише WSJ із посиланням на джерела. Хоча Трамп вірив у можливість домовитися з Путіним, його розчарування зростає після невдалих переговорів і масштабних російських ударів по Україні.

Деталі

Трамп розглядає санкції як примус Путіна піти на поступки, зокрема погодитися на 30-денне припинення вогню, яке підтримує Україна.

Нові санкції, ймовірно, не торкнуться банківського сектора. Обговорюються «інші варіанти, як чинити тиск» на Путіна, каже один зі співрозмовників видання. Про які саме санкції йдеться, WSJ не уточнює.

Трамп дедалі більше розчаровується в мирних переговорах. Джерела повідомляють, що він може їх припинити, якщо остання спроба не дасть результату. Це різка зміна для президента, який обіцяв завершити війну в перший день на посаді. Білий дім не уточнив, чи продовжать США військову підтримку Україні у разі зриву переговорів. Прессекретарка Каролін Лівітт зазначила, що Трамп тримає «всі опції відкритими» для досягнення миру.

Контекст

У ніч на понеділок Росія здійснила найбільший за історію війни удар по Україні, випустивши понад 350 дронів і девʼять крилатих ракет. Коментуючи російські удари, Трамп назвав Путіна «божевільним» та пообіцяв посилити обмеження. Коментуючи можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, Трамп відповів: «Абсолютно, він (Путін) вбиває багато людей».

Того ж дня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив, що США, Німеччина, Франція та Велика Британія знімають обмеження на використання Україною західної зброї для ударів углиб Росії.

Трамп не захотів посилювати санкції проти РФ після відмови Путіна йти на припинення вогню. Але їх просуває близький до нього сенатор Ліндсі Грем, який неочікувано з’явився у Стамбулі перед російсько-українськими переговорами. Що насправді загрожує Путіну, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.