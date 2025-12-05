Зазначається, що рішення все одно загострить напруження між Брюсселем і Білим домом у питаннях свободи слова та регулювання технологій.

Європейський Союз оштрафував соціальну мережу X, що належить Ілону Маску, штраф у €120 млн ($140 млн) за порушення суперечливого закону про модерацію контенту – сума виявилась меншою, ніж очікувалося. Про це пише Bloomberg 5 грудня.

Деталі

Єврокомісія наклала перше в історії стягнення за Законом про цифрові послуги (DSA), встановивши, що платна «синя позначка» вводила користувачів в оману, платформа відмовлялася надавати дослідникам доступ до даних і неналежно запровадила архів рекламних оголошень.

Зазначається, що штраф не базувався на доходах усієї великої приватної бізнес-імперії Маска у сферах космічних технологій, інфраструктури й нейротехнологій, яку регулятори раніше розглядали як потенційну основу для розрахунку санкцій.

«Це перше рішення про невідповідність вимогам DSA, і встановлений прецедент дозволить пришвидшити наступні розслідування», – прокоментувала у п’ятницю єврокомісарка з цифрових питань Генна Вірккунен. За її словами, процес затягнувся, оскільки комісія прагнула забезпечити міцну юридичну основу.

X матиме 60 днів, щоб запропонувати шляхи усунення порушень, і 90 днів – щоб їх реалізувати, інакше компанії можуть загрожувати подальші штрафи, зазначив представник комісії. За словами посадовця, рішення буде офіційно адресоване Маску та його лабораторії штучного інтелекту xAI, яка конкурує з OpenAI і раніше цього року поглинула платформу X.

Згідно з DSA, чинним із 2023 року, ЄС може накладати штрафи до 6% глобального річного доходу платформи за неналежну боротьбу з незаконним контентом і дезінформацією або за порушення вимог прозорості. У цьому випадку, пояснили в комісії, покарання визначили за принципом пропорційності, а не виходячи з обсягів доходів.

Контекст

Попри те, що штраф становить лише незначну частку від статків Маска, оцінених у $467 млрд, його винесення відбулося на тлі тривалого політичного тиску з боку Дональда Трампа, який неодноразово критикував європейські великі штрафи й спроби контролювати американські технологічні компанії. Навіть помірне покарання демонструє поглиблення розламу між сторонами щодо цифрового суверенітету та розуміння фундаментальних прав – таких як свобода слова і приватність – у сучасну інтернет-епоху.

«ЄС має захищати свободу слова, а не атакувати американські компанії через нісенітниці», – заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс у дописі на X незадовго до оголошення штрафу. Хоча розслідування стартувало ще в грудні 2023 року, його політична важливість зросла після того, як Маск підтримав передвиборчу кампанію Трампа та протягом кількох місяців очолював створений президентом «Департамент ефективності уряду».

Раніше регулятор допускав можливість прив’язати штраф до всіх доходів приватних компаній Маска. Найбільшою з них є SpaceX – прогнозований дохід у 2025 році становитиме $15,5 млрд. Для порівняння, рекламні надходження X цьогоріч оцінюються приблизно у $2,3 млрд, за даними Emarketer.

ЄС також проводить розслідування щодо інших великих американських технологічних компаній – Apple, Google (Alphabet) та Meta – у межах DSA та Закону про цифрові ринки (DMA), покликаних запобігти зловживанню домінуванням.

Нещодавно Apple та Meta вже отримали штрафи у €500 млн та €200 млн відповідно за порушення цифрових антимонопольних правил. Єврокомісія також застосовувала значні санкції проти інших компаній – зокрема понад $8 млрд штрафів проти Google та вимогу до Apple сплатити Ірландії €13 млрд заборгованих податків.