Google до початку листопада запропонує зміни до свого рекламного бізнесу, щоб виконати вимоги Євросоюзу після штрафу майже в €3 млрд. Однак компанія не погодиться повністю продавати свій рекламний сервіс Ad Manager, який включає біржу AdX та DoubleClick for Publishers. Про це 19 вересня пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Деталі

Термін подання пропозицій може бути перенесений. Цього місяця голова антимонопольного органу ЄС Тереза Рібера заявила, що Google, можливо, доведеться продати частину свого рекламного бізнесу, щоб забезпечити чесну конкуренцію. На відміну від своєї попередниці Маргрете Вестаґер, яка наполягала на продажу Ad Manager, Рібера не уточнила, які саме частини потрібно продати.

У п’ятницю в Нью-Йорку вона зазначила, що якщо Google не вирішить проблеми, регулятори ЄС змушені будуть запровадити відповідні заходи.

Штраф цього місяця, збільшений на 60% через повторні порушення, довів загальну суму штрафів Google в ЄС за останні десять років до майже €10 млрд. Компанія планує оскаржити це рішення.

Контекст

Раніше Google розглядав можливість продати частину рекламного бізнесу, але пропозиції не відповідали вимогам регуляторів. Попри побоювання реакції президента США Дональда Трампа через тиск на американську компанію, у США також посилюється боротьба. Суд визнав, що Google незаконно монополізував ринок рекламних технологій.

Наступного тижня Міністерство юстиції США в суді вимагатиме продажу частин бізнесу. Тереза Рібера, яка нещодавно виписала перший великий штраф, у п’ятницю зустрічається в Вашингтоні з головою Мін’юсту США Гейл Слейтер, що підкреслює спільні зусилля регуляторів обох сторін щодо змін у структурі компанії.