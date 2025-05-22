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Мита у 500% на покупців нафти з РФ. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем погрожує Росії санкціями попри небажання Дональда Трампа. Чи реальний цей сценарій?

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

4 хв читання

Грем, Блюменталь, санкції, Трамп /Getty Images

Ліндсі Грем та Річард Блюменталь, автори законопроєкту про посилення санкцій проти Росії, на брифінгу в Києві, серпень 2024-го Фото Getty Images

Дональд Трамп не захотів посилювати санкції проти Росії після відмови Путіна йти на припинення вогню. Але їх просуває близький до нього сенатор Ліндсі Грем, який неочікувано з’явився у Стамбулі перед російсько-українськими переговорами. Що насправді загрожує Путіну?

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Намагання європейських лідерів напоумити Росію припинити війну в Україні не призвели до прориву. На українсько-російських переговорах у Стамбулі не домовились про припинення вогню. А президент США Дональд Трамп не захотів посилювати санкції проти Росії після розмови з Володимиром Путіним 19 травня.

Попри це, близький до Дональда Трампа сенатор Ліндсі Грем продовжує просувати законопроєкт про посилення санкцій, який він розробив разом з сенатором-демократом Річардом Блюменталем.

Сенатори представили його ще 1 квітня. Найгрізніше положення законопроєкту – запровадження мит у 500% на країни, «які свідомо продають, постачають, передають або купують нафту, уран, газ, нафтопродукти або продукти нафтохімії, що походять з Росії».

У момент представлення законопроєкту його підтримували 50 сенаторів зі 100. Вже 21 травня Грем та Блюменталь повідомили про підтримку 81 сенатора. Цього достатньо, щоб подолати можливе вето Трампа.

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