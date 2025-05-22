Мита у 500% на покупців нафти з РФ. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем погрожує Росії санкціями попри небажання Дональда Трампа. Чи реальний цей сценарій?

Дональд Трамп не захотів посилювати санкції проти Росії після відмови Путіна йти на припинення вогню. Але їх просуває близький до нього сенатор Ліндсі Грем, який неочікувано з’явився у Стамбулі перед російсько-українськими переговорами. Що насправді загрожує Путіну?
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Намагання європейських лідерів напоумити Росію припинити війну в Україні не призвели до прориву. На українсько-російських переговорах у Стамбулі не домовились про припинення вогню. А президент США Дональд Трамп не захотів посилювати санкції проти Росії після розмови з Володимиром Путіним 19 травня.
Попри це, близький до Дональда Трампа сенатор Ліндсі Грем продовжує просувати законопроєкт про посилення санкцій, який він розробив разом з сенатором-демократом Річардом Блюменталем.
Сенатори представили його ще 1 квітня. Найгрізніше положення законопроєкту – запровадження мит у 500% на країни, «які свідомо продають, постачають, передають або купують нафту, уран, газ, нафтопродукти або продукти нафтохімії, що походять з Росії».
У момент представлення законопроєкту його підтримували 50 сенаторів зі 100. Вже 21 травня Грем та Блюменталь повідомили про підтримку 81 сенатора. Цього достатньо, щоб подолати можливе вето Трампа.
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