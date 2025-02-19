ЄС погодив 16-й пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз погодив новий пакет санкцій проти Росії, що стане 16-м з моменту повномасштабного вторгнення в Україну три роки тому. Про це повідомив редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк 19 лютого.

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Очікується, що остаточне затвердження цього пакету відбудеться на наступному тижні під час Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

За даними Bloomberg, нові санкції передбачають поетапну заборону на імпорт російського алюмінію, відключення 15 російських банків від системи SWIFT та обмеження для понад 70 суден «тіньового флоту».

Водночас, заборона на імпорт скрапленого природного газу (СПГ) з Росії не буде включена до цього пакету, оскільки це питання вирішуватиметься окремо в рамках дорожньої карти поетапної відмови від цього товару.

У рамках санкцій передбачено річний перехідний період, протягом якого європейські країни зможуть імпортувати російський метал за квотами. Однак, остаточне рішення буде залежати від підтримки всіх країн-членів ЄС.

Контекст

Частка російського алюмінію на європейському ринку знизилася до 6% через санкції та перебудову глобальних ланцюгів постачання. Проте повна відмова від імпорту газу через трубопроводи залишається важким завданням через енергетичну залежність окремих країн, зокрема Угорщини та Словаччини.

Незважаючи на неодноразові заклики України, Європейський Союз продовжує купувати російський СПГ. Франція, Іспанія та Бельгія залишаються основними імпортерами, оскільки мають довгострокові контракти з російськими постачальниками. За даними Kpler, близько 20% імпорту СПГ в ЄС все ще походить з Росії.

16 грудня Рада ЄС ухвалила 15-й пакет санкцій, спрямований на обмеження ресурсів Росії для ведення війни. Пакет містить обмеження для компаній та фізичних осіб, які підтримують військову агресію Кремля.

10 січня США посилили тиск на енергетичний сектор Росії, запровадивши нові жорсткі санкції проти нафтової промисловості. Це призвело до зростання цін на нафту до $80 за барель та обвалу акцій російських нафтових компаній. Великобританія також запровадила санкції проти «Газпром нефти» та «Сургутнефтегаза».