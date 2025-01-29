Відключення банків від SWIFT, обмеження імпорту алюмінію, але без СПГ. Bloomberg дізнався деталі 16-го пакету санкцій ЄС проти РФ

Європейський Союз у межах 16-го пакета санкцій проти РФ планує поетапну заборону на російський алюміній, відключення 15 російських банків від SWIFT та обмеження для понад 70 суден «тіньового флоту». Про це пише Bloomberg 29 січня із посиланням на джерела. Очікується, що новий пакет санкцій буде ухвалений до третьої річниці повномасштабного вторгнення.

Деталі

Новий пакет санкцій не включатиме заборону імпорту скрапленого природного газу (СПГ) із Росії. За даними видання, це питання буде вирішено в межах дорожньої карти поетапної відмови від цього товару.

Заклики до заборони російського алюмінію лунали ще з початку вторгнення РФ в Україну. Постачання з Росії поступово скорочувалося, виробники шукали альтернативних постачальників. Однак деякі країни та компанії чинили опір санкціям через труднощі із заміною ключової продукції.

Новий пакет передбачатиме річний перехідний період, під час якого європейські покупці можуть імпортувати метал за квотами. Втім, остаточне рішення залежить від підтримки всіх країн-членів.

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Контекст

Частка російського алюмінію на європейському ринку скоротилася до 6% через санкції та перебудову глобальних ланцюгів постачання. Однак повна відмова від імпорту через газопроводи залишається складною через енергетичну залежність деяких країн, зокрема Угорщини та Словаччини.

Попри численні заклики України, Європейський Союз продовжує закуповувати російський СПГ. Основними імпортерами залишаються Франція, Іспанія та Бельгія, які мають довгострокові контракти з російськими компаніями. За даними Kpler, близько 20% імпорту СПГ у ЄС надходить із Росії.

16 грудня Рада ЄС ухвалила 15-й пакет санкцій, спрямованих на обмеження ресурсів Росії для продовження війни. Обмеження передбачають заходи проти компаній і фізичних осіб, які підтримують військову агресію Кремля.

10 січня США посилили тиск на енергетичний сектор Росії, запровадивши жорсткі санкції проти нафтової промисловості. Це спричинило зростання цін на нафту до $80 за барель і обвал акцій російських нафтових компаній. Велика Британія також запровадила санкції проти «Газпром нефти» та «Сургутнефтегаза».