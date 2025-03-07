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Деякі країни ЄС готові виділити Україні до €15 млрд додаткової допомоги

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Низка країн ЄС зобов’язалася виділити до €15 млрд додаткової допомоги Україні. Про це повідомив президент Європейської Ради Антоніу Кошта на пресконференції після безпекового саміту ЄС 6 березня, пише ЄП.

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Деталі

  • Країни-члени ЄС можуть негайно збільшити підтримку Києва завдяки розширенню фіскального простору, а загальний обсяг нових зобов’язань уже сягає €15 млрд, сказав Кошта.
  • Він зазначив, що з 2022 року ЄС надав Україні понад €135 млрд. «Наша підтримка залишається непохитною – як під час війни, так і в майбутньому, зокрема у процесі мирних переговорів, відновлення та євроінтеграції», – заявив Кошта.
  • Європейська Рада доручила Раді ЄС оперативно розробити додаткові ініціативи для забезпечення нагальних військових та оборонних потреб України.
  • «Ми також готуємося підтримати Україну у переговорах, коли вона буде до цього готова, щоб допомогти досягти справедливого й тривалого миру», – наголосив президент Євроради.

Контекст

ЄС обговорює виділення додаткового пакета військової допомоги Україні за ініціативою Каї Каллас, обсяг якого може зрости до €30 млрд. Ця допомога, найімовірніше, буде надана у вигляді обʼєднаних внесків окремих країн-членів, а не офіційного пакета ЄС, зважаючи на опозицію з боку деяких країн – зокрема Угорщини.

Раніше стало відомо, що лідери країн ЄС призупиняють розробку нового пакета військової допомоги Києву на €20 млрд, який запропонувала глава зовнішньополітичного відомства блоку Кая Каллас, через заперечення Угорщини.

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