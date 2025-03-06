«Це потужний сигнал для українського народу». Зеленський прибув на спеціальне засідання Євроради

Президент Володимир Зеленський прибув на спеціальне засідання Європейської ради у Брюсселі. Під час короткого брифінгу із очільниками ЄС він подякував Європі за пострійну підтримку України і за нову ініціативу з переозброєння.

Ключові факти

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта подякував Єврокомісії за швидку підготовку плану безпеки Європи. «Безпека і оборона Європи неподільні із безпекою України. І чим сильніше європейська оборона, тим сильнішою буде українська і більшою буже можливітсь оборонятися», — сказав він.

Він наголосив, що Європа хоче тривалого миру для України. «Ми будемо продовжувати стояти пліч-о-пліч з вами. В плані мирних переговорів, коли ви вирішите що настав момент сісти за стіл переговорів і наважливише – у майбітньому – у якості члена ЄС», — сказав він.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна – частина європейської сім’ї і Європа хоче для неї стабільного миру. «Ви будемо з Україною скільки буде потрібно», – наголосила вона під час спільного брифінгу.

Ляєн додала, що Європі потрібен мир через силу, тож, сьогодні Єврокомісія презентує план безпеки, який передбачатиме і підтримку України.

Зеленський подякував блоку за підтримку із початку війни і за нову ініціативу з переозброєння Європи.

«Ми дуже вдячні, що ми не самі. Це не лише слова, ми це відчуваємо. Це дуже важливо і це потужний сигнал для українського народу, для військових…», – сказав Зеленський, додавши, що «вдячний і за сигнали щодо збільшення українського виробництва, і за сигнали щодо нової програми з посилення європейської безпеки», назвавши це «чудовими рішеннями»

Контекст

4 березня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила план «Переозброїти Європу», який дозволить мобілізувати близько €800 млрд оборонних витрат Європи та допоможе посилити підтримку України. Новий план містить п’ять пунктів, детальніше про них – читайте тут.

6 березня у Брюсселі відбудеться спеціальне засідання Європейської Ради, на якому європейські лідери обговорюватимуть питання української та європейської безпеки.